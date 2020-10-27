***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
27.10.2020 09:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 20.10.2020 tarih ve E-12233903-310.01.01-10548 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiş olup fon içtüzüğü onaylanmıştır. Ayrıca fon içtüzüğü 26/10/2020 tarihinde ticaret sicilinde tescil ettirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
1 Onaylı İçtüzük Yayımı 26/10/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884150
BIST
12:161.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:168,1601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0767
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:169,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0931
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:16498,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,89
|Açılış
|: 498,34
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:16
|GLRYH
|17,49
|21.844.755
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.673.368
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.598.407
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.540.401
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,02
|858.178.035
|% 5,21
|
|GARAN
|6,85
|453.389.856
|% 1,18
|
|SISE
|6,41
|453.091.296
|% 1,75
|
|ECILC
|7,41
|368.026.358
|% 0,41
|
|DEVA
|24,50
|306.616.013
|% -0,81
|
|TSKB
|2,02
|858.178.035
|% 5,21
|
|SKBNK
|1,76
|282.783.251
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,67
|190.380.063
|% -0,60
|
|ODAS
|2,94
|281.066.301
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,14
|196.576.138
|% 2,39
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1536
|8,1601
|% 0,95
|
|Euro
|9,6376
|9,6453
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5939
|10,6471
|% 0,93
|
|Frank
|8,9530
|9,0070
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1702
|2,1811
|% 0,98
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|-2,19
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,99
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.366
|21,46
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|10,39
|
|Çeyrek
|796
|814
|5,19
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,34
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|0,14
|
Seans Raporu
12:16
daha fazla
-
12:26SNKRN
Yüzde -9.70 oranında düşüşle 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 683 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, MGROS, TAVHL
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.05 ) 1, 034
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, LINK, ROYAL, EUYO, PKENT, MARTI, RTALB, GLRYH, OSMEN, KONTR
-
12:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUKYO, ALMAD, SODSN, BEYAZ, EGCYH, DENGE, BASCM, KLGYO, MMCAS, AVOD