***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
22.01.2021 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
7.4 Fon Portföyü Oluşturma Yöntemi 22/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903899
BIST
14:501.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -20,28
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:507,4085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0406
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:509,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0516
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:50440,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,84
|Açılış
|: 440,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:50
|OZRDN
|12,87
|16.671.825
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.444.126
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.495.729
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.239.800
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.248.521.508
|% -3,09
|
|KARSN
|4,69
|893.654.612
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,30
|830.227.799
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,96
|614.508.666
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,11
|608.345.282
|% 6,20
|
|EKGYO
|2,47
|556.025.042
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|421.285.287
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|893.654.612
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|248.392.674
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|229.750.671
|% 2,05
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4038
|7,4085
|% 0,55
|
|Euro
|9,0226
|9,0269
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,02
|
|Frank
|8,3384
|8,3887
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9680
|1,9778
|% 0,49
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-18,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-17,31
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,38
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,19
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-1,26
|