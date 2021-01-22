***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
22.01.2021 15:04
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
7.4 Fon Portföyü Oluşturma Yöntemi 22/01/2021
7.5.d.i. Endeks Kapsamında Fon Portföyüne Hisse Seçimi 22/01/2021
7.5.i Değerlemede Kullanılan Veri 22/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903904
BIST
15:251.533
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -18,19
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:257,4168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0489
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:259,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0519
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:25440,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,73
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:23
|GLBMD
|7,15
|30.685.212
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.522.493
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.286.897
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.635.689
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.556.949
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,74
|1.340.147.479
|% -2,79
|
|KARSN
|4,71
|991.173.709
|% 3,52
|
|KOZAL
|114,60
|877.060.260
|% 1,15
|
|KRDMD
|6,96
|641.091.062
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,13
|628.496.969
|% 6,72
|
|TSKB
|2,00
|562.596.127
|% 3,09
|
|EKGYO
|2,47
|601.245.399
|% -1,59
|
|KARSN
|4,71
|991.173.709
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,49
|265.846.105
|% 2,05
|
|SKBNK
|1,58
|250.781.328
|% -0,63
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4126
|7,4173
|% 0,67
|
|Euro
|9,0205
|9,0259
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0981
|10,1487
|% 0,07
|
|Frank
|8,3369
|8,3871
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9685
|1,9784
|% 0,52
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-20,54
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.904
|2.978
|-14,50
|
|Yarım
|1.404
|1.440
|-7,02
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|-1,37
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:33XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 18, 319.00 milyon TL de
-
15:31ANHYT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 141 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 03 kaybederek (% -1.39 ) 1, 354
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, HATEK, UMPAS, SEKUR, AYCES, GLBMD, OZRDN, MAALT, BTCIM, RAYSG