***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
14.06.2021 17:31
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Güncel Fon İçtüzüğü
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
7.3 Endeks Takip Stratejisi 14/06/2021
7.4 Fon Portföyünün Oluşturulması 14/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942235
BIST
17:181.456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -5,18
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:188,4016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0074
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:1810,1935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0303
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:18503,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,22
|Açılış
|: 504,14
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:18
|VAKKO
|13,75
|46.946.851
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,96
|374.022.209
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|53.536.471
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|185.215.106
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.391.328
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.212.684
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,65
|17.318.706
|% -6,89
|
|MZHLD
|47,40
|2.748.869
|% -5,39
|
|THYAO
|14,64
|1.462.808.354
|% 0,34
|
|GARAN
|8,40
|790.561.706
|% -0,71
|
|FENER
|37,82
|653.412.683
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,25
|478.238.052
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,19
|473.004.907
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,19
|473.004.907
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,25
|478.238.052
|% -0,88
|
|THYAO
|14,64
|1.462.808.354
|% 0,34
|
|GSRAY
|3,96
|374.022.209
|% 10,00
|
|GARAN
|8,40
|790.561.706
|% -0,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3987
|8,4016
|% 0,09
|
|Euro
|10,1880
|10,1935
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,8194
|11,8787
|% 0,10
|
|Frank
|9,3007
|9,3568
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2329
|2,2441
|% 0,06
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-11,99
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-33,00
|
|Tam
|3.307
|3.392
|-29,12
|
|Yarım
|1.598
|1.641
|-14,09
|
|Çeyrek
|802
|820
|-7,04
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,79
|
Seans Raporu
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