***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
25.06.2021 13:07
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 21.06.2021 tarih ve E-12233903-310.01.01-7596 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiş olup fon içtüzüğü onaylanmıştır. Ayrıca fon içtüzüğü 24/06/2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil ettirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
1 Onaylı İçtüzük İlanı 24/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944104
BIST
12:561.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,56
|Açılış
|: 1.414
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.415
En Düşük
1.402
12:568,6896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7087
En Düşük
8,6778
12:5610,3816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0243
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4087
En Düşük
10,3697
12:56498,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,21
|Açılış
|: 498,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,93
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler12:54
|ALKA
|16,50
|4.474.845
|% 10,00
|
|NIBAS
|13,12
|5.459.582
|% 9,97
|
|TKURU
|224,00
|7.583.427
|% 9,97
|
|YAPRK
|32,26
|2.976.539
|% 9,95
|
|BAGFS
|19,23
|2.625.145
|% 9,95
|
|CEOEM
|12,15
|31.265.270
|% -9,93
|
|OZBAL
|12,47
|89.915.648
|% -7,36
|
|SAMAT
|6,06
|43.396.554
|% -6,63
|
|QNBFB
|43,02
|21.639
|% -6,36
|
|BERA
|13,34
|105.062.620
|% -5,32
|
|THYAO
|14,41
|361.818.320
|% -1,37
|
|GARAN
|8,32
|311.756.373
|% -0,24
|
|KRDMD
|6,75
|285.277.829
|% 0,60
|
|FENER
|39,20
|253.345.423
|% 1,03
|
|VAKFN
|12,70
|240.050.707
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,09
|148.934.566
|% -1,42
|
|YKBNK
|2,24
|142.592.937
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,75
|285.277.829
|% 0,60
|
|PETKM
|5,50
|205.424.287
|% 1,10
|
|GARAN
|8,32
|311.756.373
|% -0,24
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6906
|8,6930
|% -0,18
|
|Euro
|10,3806
|10,3855
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0548
|12,1153
|% -0,29
|
|Frank
|9,4414
|9,4983
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3103
|2,3219
|% -0,21
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|7,89
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-2,00
|
|Tam
|3.283
|3.368
|-3,12
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-1,50
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,37
|75,37
|-0,19
|