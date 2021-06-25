***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )Türkçeİç Tüzük (BYF)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiFon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin KronolojiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 21.06.2021 tarih ve E-12233903-310.01.01-7596 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiş olup fon içtüzüğü onaylanmıştır. Ayrıca fon içtüzüğü 24/06/2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil ettirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İç TüzükMadde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi1 Onaylı İçtüzük İlanı 24/06/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944104BIST