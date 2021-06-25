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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük

25.06.2021 13:07



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük (BYF)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulunun 21.06.2021 tarih ve E-12233903-310.01.01-7596 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmiş olup fon içtüzüğü onaylanmıştır. Ayrıca fon içtüzüğü 24/06/2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil ettirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
1 Onaylı İçtüzük İlanı 24/06/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944105


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