***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
03.01.2022 09:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük (BYF)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Fon İç Tüzük Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Açıklamalar
Güncel İçtüzük
İç Tüzük
Madde No Değişikliğin Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
2.2 Tanımlar değiştirilmiştir 29/12/2021
7.1 Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.a Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.b Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.c Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.d Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.e Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.g Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.j Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.k Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.m Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.n Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.o Endeks değişikliği 29/12/2021
7.5.p Endeks değişikliği 29/12/2021
11.7 Fon portföyünden karşılanan harcamalar 29/12/2021
15.3 Çekince metni 29/12/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987706
BIST