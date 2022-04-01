***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF İç Tüzük
01.04.2022 10:37
Konusu Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
2.1 Endeks Değişikliği 01/03/2022
2.2 Endeks Değişikliği 01/03/2022
7.1 Endeks Değişikliği 01/03/2022
7.5 Endeks Değişikliği 01/03/2022
7.6 Endeks Değişikliği 01/03/2022
11.7 Endeks Değişikliği 01/03/2022
15.3 Endeks Değişikliği 01/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014886
BIST
12:352.247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 13,26
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:3514,6851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0135
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:3516,2361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0139
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:35913,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,42
|Açılış
|: 913,31
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ULUSE
|124,60
|3.807.402
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,30
|112.262.414
|% 8,73
|
|ASUZU
|80,15
|118.609.189
|% 7,15
|
|YKSLN
|7,70
|93.484.333
|% 6,65
|
|POLTK
|608,00
|2.550.159
|% 6,11
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|351,10
|50.650.398
|% -6,32
|
|AKFGY
|3,12
|19.440.244
|% -6,02
|
|ETILR
|8,94
|3.708.947
|% -5,30
|
|AYCES
|68,50
|2.150.597
|% -4,93
|
|GARAN
|12,31
|2.203.447.582
|% 0,90
|
|THYAO
|32,88
|1.989.451.549
|% 1,92
|
|EREGL
|33,10
|1.228.824.962
|% 2,03
|
|TUPRS
|223,50
|1.096.649.735
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,35
|1.041.734.398
|% 0,33
|
|GARAN
|12,31
|2.203.447.582
|% 0,90
|
|ODAS
|1,72
|183.937.433
|% 1,78
|
|KARSN
|5,80
|576.311.706
|% 5,45
|
|PETKM
|9,23
|920.512.191
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,09
|359.702.759
|% 0,25
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6834
|14,6878
|% 0,11
|
|Euro
|16,2213
|16,2328
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,2266
|19,3230
|% 0,02
|
|Frank
|15,8273
|15,9227
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9040
|3,9236
|% 0,15
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,83
|
|Altın Gr.
|914
|914
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|-18,43
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-8,91
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-4,45
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,71
|0,01
|
|B. Petrol
|106
|106
|0,88
|