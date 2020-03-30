ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|ADBGR
|6,05
|1.171.402
|% 10,00
|OYLUM
|2,86
|14.486.760
|% 10,00
|KERVT
|3,19
|43.175.498
|% 10,00
|DITAS
|9,68
|2.336.358
|% 10,00
|TIRE
|5,72
|27.655.538
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,1437
|8,1845
|% 1,78
|Frank
|6,8332
|6,8744
|% 1,12
|Riyal
|1,7468
|1,7556
|% 2,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-7,25
|Altın Gr.
|342
|342
|4,37
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|-0,37
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|B. Petrol
|25,78
|25,78
|-2,17
Seans Raporu
- 17:58GOODY Yüzde 4.15 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 989, 378 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 88, 285 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 7, 324.00 milyon TL de
- 17:57DITAS Yüzde 7.50 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 200, 798 adet işlem
- 17:56KNFRT Yüzde 10.00 oranında artışla 6.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 779, 247 adet işlem
- 17:55SAYAS Yüzde 6.17 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 911 adet işlem