***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.AçıklamalarZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.01 OCAK 2020-31 MART 2020 DÖNEMİNE AİTYÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851909BIST