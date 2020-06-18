***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
18.06.2020 22:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Açıklamalar
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2020-31 MART 2020 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851909
BIST
18:05112.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.554,66
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
18:056,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0212
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
18:057,6947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0054
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6756
18:05380,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 380,24
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,73
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.133,00
|2.311.718
|% 10,00
|
|KSTUR
|46,20
|98.167
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,26
|9.368.546
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|172.972.088
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,54
|100.527.248
|% 9,96
|
|RTALB
|36,08
|147.878.398
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|58.523.353
|% -9,98
|
|YONGA
|26,02
|320.256
|% -9,97
|
|EKIZ
|12,85
|3.274.577
|% -9,95
|
|TACTR
|6,21
|1.439.210
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|TCELL
|16,23
|1.260.472.671
|% 9,96
|
|ASELS
|32,60
|990.530.298
|% 2,39
|
|TKFEN
|16,40
|923.179.969
|% 3,67
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,04
|2.338.166.651
|% 8,96
|
|EKGYO
|1,90
|574.726.731
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,33
|358.540.202
|% -1,48
|
|IHLGM
|1,55
|392.485.616
|% 0,65
|
|PETKM
|4,04
|828.798.291
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4970
|8,5396
|% -0,82
|
|Frank
|7,1805
|7,2238
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-3,22
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,12
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.489
|2,00
|
|Tam
|2.539
|2.553
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|1,00
|
|Çeyrek
|620
|625
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|41,47
|41,47
|0,76
|
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