***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
05.11.2021 12:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Açıklamalar
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01 OCAK 2021-30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975098
BIST
16:251.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.583
En Düşük
1.569
16:259,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:2511,1901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0361
|Açılış
|: 11,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:25559,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,76
|Açılış
|: 559,38
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:25
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,00
|176.056.085
|% 9,36
|
|RALYH
|8,93
|126.807.548
|% 8,77
|
|EUYO
|3,71
|3.095.411
|% 8,16
|
|GARFA
|14,20
|4.355.179
|% 7,74
|
|BASGZ
|25,24
|4.177.876
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.971.416
|% -9,99
|
|RODRG
|14,16
|2.531.889
|% -5,98
|
|IHAAS
|4,32
|62.645.318
|% -5,88
|
|SNGYO
|4,21
|59.204.484
|% -5,61
|
|THYAO
|17,52
|2.857.615.195
|% 3,24
|
|GARAN
|10,57
|2.104.849.412
|% 1,15
|
|TUPRS
|145,80
|821.844.767
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,06
|597.805.854
|% -2,75
|
|ASELS
|16,80
|567.067.375
|% 0,72
|
|TSKB
|1,56
|410.951.786
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,09
|509.332.902
|% 1,95
|
|GARAN
|10,57
|2.104.849.412
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,97
|529.340.673
|% -0,34
|
|THYAO
|17,52
|2.857.615.195
|% 3,24
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6938
|9,6966
|% 0,14
|
|Euro
|11,1852
|11,1901
|% -0,32
|
|Sterlin
|13,0094
|13,0746
|% -0,33
|
|Frank
|10,5292
|10,5926
|% -0,52
|
|Riyal
|2,5758
|2,5887
|% -0,07
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|7,92
|
|Altın Gr.
|559
|560
|0,97
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.682
|3.775
|-15,02
|
|Yarım
|1.781
|1.827
|-5,95
|
|Çeyrek
|893
|913
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,98
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,00
|
|B. Petrol
|81,41
|81,41
|0,87
|
Seans Raporu
16:25
daha fazla
-
16:40RALYH
Yüzde 8.65 oranında artışla 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 602, 586 adet işlem
-
16:39PGSUS
Yüzde 4.05 oranında artışla 92.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 679, 711 adet işlem
-
16:38EGEEN
Yüzde 9.38 oranında artışla 1, 437.20 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 622 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 1, 582 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 17, 478.00 milyon TL de
-
16:37KONYA
Yüzde 5.58 oranında artışla 866.20 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 792 adet işlem