***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420Transferler792.133 15.059.318 -15.851.451 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.278 20.808.634 20.835.912 20.835.912Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332Transferler1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.250 41.861.098 41.834.848 41.834.848Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.216.339 19.215.662Dönem Karı (Zararı)41.861.098 20.808.634Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.345.036 -3.097.130Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 1.080.884 404.435Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler50.787 182.610Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.787 182.610Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler165.235 128.052Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler165.235 128.052Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -10.516.608 -9.670.489Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.516.608 -9.670.489Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 11.564.738 5.858.262İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.413.652 -3.458.717Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-494.079 -3.451.223Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.274.298 218.483İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.333.447 476.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-940.851 -258.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.311.271 -9.913İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.353 -14.815İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.176.918 4.902Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-377.265 90.987Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-56.375 622.482İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-452.746 726.031İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)396.371 -103.549Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)242.314 44.140Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.857.322 -973.673İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.857.322 -973.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları39.792.482 14.252.787Alınan Faiz10.446.554 9.554.982Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -10.007 -14.361Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -8.012.690 -4.577.746YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.595.966 3.216.387Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri56.917.803 49.884.510Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-57.331.587 -46.621.980Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 20.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-919.264 -46.143Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -919.264 -46.143Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -33.282.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.620.373 22.432.049NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.620.373 22.432.049DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ59.402.941 36.970.892DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.023.314 59.402.941Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 67.276.807 59.587.380Finansal Yatırımlar1.029.648 172.572Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar1.029.648 172.572Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5 1.029.648 172.572Ticari Alacaklar6 7.966.036 3.691.738İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 6.752.687 3.419.240İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.213.349 272.498Diğer Alacaklar7 175.888 21.316İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 151.823 17.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar24.065 3.846Peşin Ödenmiş Giderler10 577.724 200.459İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler247.416 145.305İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler330.308 55.154ARA TOPLAM77.026.103 63.673.465TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.026.103 63.673.465DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 4.742 5.090İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.742 5.090Maddi Duran Varlıklar8 1.243.222 424.516Tesis, Makine ve Cihazlar684.239 333.107Mobilya ve Demirbaşlar192.520 49.649Özel Maliyetler349.615 41.760Diğer Maddi Duran Varlıklar16.848Kullanım Hakkı Varlıkları2.806.440Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 30.747.233 114.034Şerefiye30.723.063Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.170 114.034Ertelenmiş Vergi Varlığı21 278.089 242.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR35.079.726 786.389TOPLAM VARLIKLAR112.105.829 64.459.854KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar627.029İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar438.220Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 438.220İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar188.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 188.809Ticari Borçlar6 917.977 974.352İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 280.558 733.304İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar637.419 241.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 555.509 313.195Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 3.580.825 1.355.336Kısa Vadeli Karşılıklar704.661 670.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 415.749 194.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 288.912 475.622Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 450.859 220.858İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9.367 912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler441.492 219.946ARA TOPLAM6.836.860 3.534.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.836.860 3.534.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.387.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.076.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.076.278İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar311.163Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 311.163Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 393.348 272.228TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.780.789 272.228TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.617.649 3.806.522ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.488.180 60.653.332Ödenmiş Sermaye14 12.500.000 12.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)121.330 147.580Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 121.330 147.580Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.168.674 3.125.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 43.837.078 24.071.244Net Dönem Karı veya Zararı41.861.098 20.808.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.488.180 60.653.332TOPLAM KAYNAKLAR112.105.829 64.459.854Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 66.028.485 31.837.427TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)66.028.485 31.837.427BRÜT KAR (ZARAR)66.028.485 31.837.427Genel Yönetim Giderleri18 -22.604.340 -15.187.690Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 848.425 966.889Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -812.352 -620.219ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)43.460.218 16.996.407FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.460.218 16.996.407Finansman Gelirleri17 10.516.608 9.670.489Finansman Giderleri17 -550.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)53.425.836 26.666.896Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.564.738 -5.858.262Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -11.593.515 -5.933.082Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 28.777 74.820SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.861.098 20.808.634DÖNEM KARI (ZARARI)41.861.098 20.808.634Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.861.098 20.808.634Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26.250 27.278Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-32.813 34.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.563 -6.819Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi6.563 -6.819Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-26.250 27.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.834.848 20.835.912Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.834.848 20.835.912http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833257BIST