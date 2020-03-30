***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2020 15:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 120.302 2.333.741 9.011.926 15.851.451 39.817.420 39.817.420
Transferler
792.133 15.059.318 -15.851.451 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.278 20.808.634 20.835.912 20.835.912
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Transferler
1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.250 41.861.098 41.834.848 41.834.848
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.216.339 19.215.662
Dönem Karı (Zararı)
41.861.098 20.808.634
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.345.036 -3.097.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 1.080.884 404.435
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
50.787 182.610
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.787 182.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
165.235 128.052
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
165.235 128.052
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -10.516.608 -9.670.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.516.608 -9.670.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 11.564.738 5.858.262
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.413.652 -3.458.717
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-494.079 -3.451.223
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.274.298 218.483
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.333.447 476.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-940.851 -258.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.311.271 -9.913
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-134.353 -14.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.176.918 4.902
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-377.265 90.987
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.375 622.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-452.746 726.031
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
396.371 -103.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
242.314 44.140
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.857.322 -973.673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.857.322 -973.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.792.482 14.252.787
Alınan Faiz
10.446.554 9.554.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -10.007 -14.361
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -8.012.690 -4.577.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.595.966 3.216.387
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
56.917.803 49.884.510
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-57.331.587 -46.621.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 20.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-919.264 -46.143
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -919.264 -46.143
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3 -33.282.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.620.373 22.432.049
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.620.373 22.432.049
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.402.941 36.970.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.023.314 59.402.941
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 67.276.807 59.587.380
Finansal Yatırımlar
1.029.648 172.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.029.648 172.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 1.029.648 172.572
Ticari Alacaklar
6 7.966.036 3.691.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 6.752.687 3.419.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.213.349 272.498
Diğer Alacaklar
7 175.888 21.316
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 151.823 17.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.065 3.846
Peşin Ödenmiş Giderler
10 577.724 200.459
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
247.416 145.305
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
330.308 55.154
ARA TOPLAM
77.026.103 63.673.465
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.026.103 63.673.465
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 4.742 5.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.742 5.090
Maddi Duran Varlıklar
8 1.243.222 424.516
Tesis, Makine ve Cihazlar
684.239 333.107
Mobilya ve Demirbaşlar
192.520 49.649
Özel Maliyetler
349.615 41.760
Diğer Maddi Duran Varlıklar
16.848
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.806.440
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 30.747.233 114.034
Şerefiye
30.723.063
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
24.170 114.034
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 278.089 242.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.079.726 786.389
TOPLAM VARLIKLAR
112.105.829 64.459.854
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
627.029
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
438.220
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 438.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 188.809
Ticari Borçlar
6 917.977 974.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 280.558 733.304
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
637.419 241.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 555.509 313.195
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.580.825 1.355.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
704.661 670.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 415.749 194.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 288.912 475.622
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 450.859 220.858
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.367 912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
441.492 219.946
ARA TOPLAM
6.836.860 3.534.294
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.836.860 3.534.294
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.387.441
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.076.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.076.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.163
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 311.163
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 393.348 272.228
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.780.789 272.228
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.617.649 3.806.522
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
102.488.180 60.653.332
Ödenmiş Sermaye
14 12.500.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
121.330 147.580
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 121.330 147.580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.168.674 3.125.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 43.837.078 24.071.244
Net Dönem Karı veya Zararı
41.861.098 20.808.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
102.488.180 60.653.332
TOPLAM KAYNAKLAR
112.105.829 64.459.854
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 66.028.485 31.837.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.028.485 31.837.427
BRÜT KAR (ZARAR)
66.028.485 31.837.427
Genel Yönetim Giderleri
18 -22.604.340 -15.187.690
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 848.425 966.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -812.352 -620.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.460.218 16.996.407
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.460.218 16.996.407
Finansman Gelirleri
17 10.516.608 9.670.489
Finansman Giderleri
17 -550.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.425.836 26.666.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.564.738 -5.858.262
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -11.593.515 -5.933.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 28.777 74.820
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.861.098 20.808.634
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.861.098 20.808.634
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.861.098 20.808.634
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-26.250 27.278
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.813 34.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.563 -6.819
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
6.563 -6.819
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.250 27.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.834.848 20.835.912
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.834.848 20.835.912
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833257
BIST