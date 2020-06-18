***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332Hatalara İlişkin Düzeltmeler2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.269 29.930.269Transferler20.808.634 -20.808.634Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.250 7.424.551 7.414.301 7.414.301Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 137.330 3.125.874 44.879.878 7.424.551 37.344.570 37.344.570Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180Hatalara İlişkin Düzeltmeler2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Transferler41.861.098 -41.861.098Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.890 14.913.271 14.870.381 14.870.381Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 78.440 4.168.674 85.698.176 14.913.271 86.635.498 86.635.498Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.016.452 5.208.255Dönem Karı (Zararı)14.913.271 7.424.551Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.913.271 7.424.551Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.795.167 -858.547Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 254.579 149.582Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler562.758 534.809Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -1.922.771 -3.671.013Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.922.771 -3.671.013Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-442.321 21.639Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 4.342.922 2.106.436İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.357.104 -4.653.416Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)893.506 -3.756.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler950.121 -309.153İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)564.350 38.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)385.771 -347.484Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.662 -1.256.041İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.802 -46.489İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.140 -1.209.552Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)67.085 -443.366Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-407.282 -713.257İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-75.530 -647.298İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-331.752 -65.959Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-5.438 108.781Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-132.226 1.716.084Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları19.065.542 1.912.588Alınan Faiz1.801.690 3.622.507Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -3.850.780 -326.840YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI427.738 -29.998.253Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri31.445.003 23.729.969Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-30.967.177 -20.001.003Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.088 -444.301Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -50.088 -444.301Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -33.282.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.444.190 -24.789.998NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)17.444.190 -24.789.998DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.023.314 59.402.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ84.467.504 34.612.943Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 84.842.078 67.276.807Finansal Yatırımlar5 100.637 1.029.648Ticari Alacaklar6 7.000.915 7.966.036İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 6.179.525 6.752.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar821.390 1.213.349Diğer Alacaklar7 184.550 175.888İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 166.625 151.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar17.925 24.065Peşin Ödenmiş Giderler10 510.639 577.724İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 176.296 247.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 334.343 330.308ARA TOPLAM92.638.819 77.026.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.638.819 77.026.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 4.742 4.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.742 4.742Maddi Duran Varlıklar8 3.859.046 4.049.662Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 10.295 24.170Ertelenmiş Vergi Varlığı21 368.370 278.089TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.242.453 4.356.663TOPLAM VARLIKLAR96.881.272 81.382.766KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar851.893 627.029İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar851.893 627.029Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 851.893 627.029Ticari Borçlar6 510.695 917.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 205.028 280.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar305.667 637.419Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 550.071 555.509Diğer Borçlar7 388.088 450.859İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 9.368 9.367İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 378.720 441.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 4.152.525 3.580.825Kısa Vadeli Karşılıklar1.215.503 704.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 684.354 415.749Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 531.149 288.912ARA TOPLAM7.668.775 6.836.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.668.775 6.836.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.093.122 2.387.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.093.122 2.387.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 2.093.122 2.387.441Uzun Vadeli Karşılıklar483.877 393.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 483.877 393.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.576.999 2.780.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.245.774 9.617.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar86.635.498 71.765.117Ödenmiş Sermaye14 12.500.000 12.500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi14 -30.723.063 -30.723.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)78.440 121.330Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 78.440 121.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.168.674 4.168.674Yasal Yedekler14 4.168.674 4.168.674Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 85.698.176 43.837.078Net Dönem Karı veya Zararı14 14.913.271 41.861.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR86.635.498 71.765.117TOPLAM KAYNAKLAR96.881.272 81.382.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 24.249.341 11.204.065TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.249.341 11.204.065BRÜT KAR (ZARAR)24.249.341 11.204.065Genel Yönetim Giderleri18 -7.088.398 -5.055.310Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 149.713 358.618Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -19.368 -598.797ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.291.288 5.908.576FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.291.288 5.908.576Finansman Gelirleri17 2.090.600 3.671.013Finansman Giderleri17 -125.695 -48.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21 19.256.193 9.530.987Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.342.922 -2.106.436Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -4.422.480 -2.246.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 79.558 140.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.913.271 7.424.551DÖNEM KARI (ZARARI)14.913.271 7.424.551Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.913.271 7.424.551Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-42.890 -10.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -53.613 -12.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.723 2.563Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11 -42.890 -10.250TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.870.381 7.414.301Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.870.381 7.414.301http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851908BIST