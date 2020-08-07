***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332Hatalara İlişkin Düzeltmeler2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.269 29.930.269Transferler1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.202 15.310.086 15.297.884 15.297.884Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 135.378 4.168.674 43.837.078 15.310.086 45.228.153 45.228.153Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180Hatalara İlişkin Düzeltmeler2,1,8 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Transferler41.861.098 -41.861.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.612 30.988.867 30.999.479 30.999.479Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 131.942 4.168.674 85.698.176 30.988.867 102.764.596 102.764.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.299.036 14.187.783Dönem Karı (Zararı)30.988.867 15.310.086Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)30.988.867 15.310.086Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.254.231 -886.452Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9 546.031 454.337Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.282.494 774.753Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -3.975.183 -5.932.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-448.010 32.028Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 8.848.899 3.785.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-455.242 -3.979.065Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.425.039 -3.775.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.352.515 260.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.590.546 687.348İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)238.031 -426.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-362.157 -1.143.912İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-372.782 -93.045İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.625 -1.050.867Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)275.560 -287.372Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-530.160 -640.850İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-86.157 -727.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-444.003 86.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)241.649 168.032Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-152.658 1.440.178Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.787.856 10.444.569Alınan Faiz3.805.244 6.041.979Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -8.294.064 -2.298.765YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-320.366 -30.569.022Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri60.705.975 40.907.718Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-60.971.003 -37.765.981Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 20.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 20.000Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -55.338 -447.841Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -55.338 -447.841Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 0 -33.282.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.978.670 -16.381.239NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.978.670 -16.381.239DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.023.314 59.402.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 99.001.984 43.021.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 99.421.058 67.276.807Finansal Yatırımlar5 317.648 1.029.648Ticari Alacaklar6 9.316.441 7.966.036İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 8.340.752 6.752.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 975.689 1.213.349Diğer Alacaklar7 538.045 175.888İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 524.605 151.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 13.440 24.065Peşin Ödenmiş Giderler10 302.164 577.724İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 78.933 247.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler223.231 330.308ARA TOPLAM109.895.356 77.026.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR109.895.356 77.026.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 4.742 4.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.742 4.742Maddi Duran Varlıklar8 3.578.556 4.049.662Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 4.583 24.170Ertelenmiş Vergi Varlığı21 481.726 278.089TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.069.607 4.356.663TOPLAM VARLIKLAR113.964.963 81.382.766KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 866.036 627.029İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 866.036 627.029Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 866.036 627.029Ticari Borçlar6 387.817 917.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 194.401 280.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 193.416 637.419Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 797.159 555.509Diğer Borçlar7 506.633 450.859İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 9.361 9.367İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 497.272 441.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 4.341.951 3.580.825Kısa Vadeli Karşılıklar1.906.744 704.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 813.329 415.749Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.093.415 288.912ARA TOPLAM8.806.340 6.836.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.806.340 6.836.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 1.940.002 2.387.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.940.002 2.387.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.940.002 2.387.441Uzun Vadeli Karşılıklar11 454.025 393.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 454.025 393.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.394.027 2.780.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.200.367 9.617.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar102.764.596 71.765.117Ödenmiş Sermaye14 12.500.000 12.500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi14 -30.723.063 -30.723.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 131.942 121.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.168.674 4.168.674Yasal Yedekler14 4.168.674 4.168.674Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 85.698.176 43.837.078Net Dönem Karı veya Zararı30.988.867 41.861.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR102.764.596 71.765.117TOPLAM KAYNAKLAR113.964.963 81.382.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 50.634.434 23.992.421 26.385.093 12.788.356TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.634.434 23.992.421 26.385.093 12.788.356BRÜT KAR (ZARAR)50.634.434 23.992.421 26.385.093 12.788.356Genel Yönetim Giderleri18 -15.288.498 -10.630.934 -8.200.100 -5.575.624Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 512.101 744.713 362.388 386.095Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -12.741 -943.684 6.627 -296.285ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.845.296 13.162.516 18.554.008 7.302.542FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.845.296 13.162.516 18.554.008 7.302.542Finansman Gelirleri17 4.260.388 5.932.595 2.169.788 2.261.582Finansman Giderleri17 -267.918 0 -142.223 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21 39.837.766 19.095.111 20.581.573 9.564.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.848.899 -3.785.025 -4.505.977 -1.678.589Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -9.055.189 -3.989.436 -4.632.709 -1.742.925Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 206.290 204.411 126.732 64.336SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)30.988.867 15.310.086 16.075.596 7.885.535DÖNEM KARI (ZARARI)30.988.867 15.310.086 16.075.596 7.885.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.988.867 15.310.086 16.075.596 7.885.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar10.612 -12.202 53.503 -1.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 13.265 -15.252 66.879 -2.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.653 3.050 -13.376 487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.653 3.050 -13.376 487Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.612 -12.202 53.503 -1.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.999.479 15.297.884 16.129.099 7.883.583Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30.999.479 15.297.884 16.129.099 7.883.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866866BIST