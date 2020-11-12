***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.1.7 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.269Transferler2.1.7.1 1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.074 26.959.005 26.928.931Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 117.506 4.168.674 43.837.078 26.959.005 56.859.200 56.859.200Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.1.7 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117Transferler2.1.7.1 30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.286 48.072.426 48.053.140Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 102.044 4.168.674 54.975.113 48.072.426 119.818.257 119.818.257Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI51.530.696 28.372.066Dönem Karı (Zararı)48.072.426 26.959.005Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)48.072.426 26.959.005Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.441.109 679.900Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.9 862.315 790.775Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.522.613 674.343Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -6.221.776 -8.422.948Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-6.644.068 -8.422.948Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler422.292 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler17 51.024Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-449.514 45.322Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 13.676.447 7.592.408İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.554.898 -2.898.604Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.247.684 -483.791Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-172.237 -2.121.968İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-134.760 -1.607.212İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-37.477 -514.756Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-407.942 -1.584.878İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-400.722 -36.094İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.220 -1.548.784Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.675 -400.345Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-195.760 -366.320İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-103.354 -369.464İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-92.406 3.144Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)83.151 208.755Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.673 1.849.943Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları59.068.433 24.740.301Alınan Faiz6.474.129 8.375.798Kira Ödemeleri-889.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -42.957 -10.007Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -13.079.749 -4.734.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.100.237 -34.757.584Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri93.704.091 25.363.119Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-94.800.276 -26.229.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 20.000Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 20.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.052 -627.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -4.052 -627.881Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3 -33.282.918FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.430.459 -6.385.518NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.430.459 -6.385.518DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.023.314 59.402.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 117.453.773 53.017.423Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 117.870.534 67.276.807Finansal Yatırımlar5 327.663 1.029.648Ticari Alacaklar6 8.115.085 7.966.036İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 6.868.706 6.752.687İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.246.379 1.213.349Diğer Alacaklar7 583.828 175.888İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 552.545 151.823İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 31.283 24.065Peşin Ödenmiş Giderler10 283.512 577.724İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 109.077 247.416İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 174.435 330.308ARA TOPLAM127.180.622 77.026.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR127.180.622 77.026.103DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 4.742 4.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.742 4.742Maddi Duran Varlıklar8 3.449.356 4.049.662Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 6.606 24.170Peşin Ödenmiş Giderler10 291.537İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 270.664İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 20.873Ertelenmiş Vergi Varlığı21 539.891 278.089TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.292.132 4.356.663TOPLAM VARLIKLAR131.472.754 81.382.766KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 1.388.243 627.029İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13 1.388.243 627.029Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.388.243 627.029Ticari Borçlar6 722.217 917.977İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 177.204 280.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 545.013 637.419Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 638.660 555.509Diğer Borçlar7 448.186 450.859İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 9.402 9.367İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 438.784 441.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 4.434.504 3.580.825Kısa Vadeli Karşılıklar2.086.529 704.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 646.871 415.749Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.439.658 288.912ARA TOPLAM9.718.339 6.836.860TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.718.339 6.836.860UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 1.450.773 2.387.441İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 1.450.773 2.387.441Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 1.450.773 2.387.441Uzun Vadeli Karşılıklar11 485.385 393.348Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 485.385 393.348TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.936.158 2.780.789TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.654.497 9.617.649ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar119.818.257 71.765.117Ödenmiş Sermaye14 12.500.000 12.500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi14 -30.723.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 102.044 121.330Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.168.674 4.168.674Yasal Yedekler14 4.168.674 4.168.674Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 54.975.113 43.837.078Net Dönem Karı veya Zararı48.072.426 41.861.098TOPLAM ÖZKAYNAKLAR119.818.257 71.765.117TOPLAM KAYNAKLAR131.472.754 81.382.766Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 77.064.488 41.962.701 26.430.054 17.970.280TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)77.064.488 41.962.701 26.430.054 17.970.280BRÜT KAR (ZARAR)77.064.488 41.962.701 26.430.054 17.970.280Genel Yönetim Giderleri18 -22.415.783 -15.832.021 -7.127.285 -5.201.087Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 562.103 797.087 50.002 52.374Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -41.896 -396.408 -29.155 306.336ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)55.168.912 26.531.359 19.323.616 13.127.903FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.168.912 26.531.359 19.323.616 13.127.903Finansman Gelirleri17 7.053.276 8.422.948 2.792.888 2.490.353Finansman Giderleri17 -473.315 -402.894 -205.397 -161.954SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21 61.748.873 34.551.413 21.911.107 15.456.302Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.676.447 -7.592.408 -4.827.548 -3.807.383Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -13.933.428 -7.731.518 -4.878.239 -3.742.082Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 256.981 139.110 50.691 -65.301SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)48.072.426 26.959.005 17.083.559 11.648.919DÖNEM KARI (ZARARI)48.072.426 26.959.005 17.083.559 11.648.919Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.072.426 26.959.005 17.083.559 11.648.919Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.286 -30.074 -29.898 -17.872Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -24.107 -37.592 -37.373 -22.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.821 7.518 7.475 4.468Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.821 7.518 7.475 4.468Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.286 -30.074 -29.898 -17.872TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.053.140 26.928.931 17.053.661 11.631.047Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları48.053.140 26.928.931 17.053.661 11.631.047http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888287BIST