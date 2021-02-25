***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
25.02.2021 19:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.1.7 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.629 29.930.629
Transferler
1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.250 41.861.098 41.834.848 41.834.848
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
2.1.7.1 30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-36.648 66.147.289 66.110.641 66.110.641
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.532.800 42.819.959
Dönem Karı (Zararı)
66.147.289 41.861.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.580.174 1.663.528
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 366.548 1.139.933
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
705.218 -1.844.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
442.357 -985.231
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
262.861 -858.793
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -10.908.137 -9.197.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.982.632 -9.748.109
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
74.495 550.990
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 16.416.545 11.564.738
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
710.020 -1.004.689
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
693.176 555.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
391.643 -1.414.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.123.813 -383.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-732.170 -1.030.855
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-209.757 -136.504
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-205.853 -134.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.904 -2.151
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-72.064 -132.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.565 -229.512
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-79.376 -523.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-52.189 293.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
150.490 -103.102
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.691 75.694
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
110 8.455
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44.581 67.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.594 379.705
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.437.483 42.519.937
Alınan Faiz
9.802.161 9.678.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -42.955 -10.007
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.663.889 -9.368.026
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-161.627 -34.648.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 184.276 504.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
184.276 504.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-345.903 -4.429.550
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -252.035 -4.429.550
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -93.868
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -30.723.063
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.495 -550.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -74.495 -550.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.296.678 7.620.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.296.678 7.620.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 67.023.314 59.402.941
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 132.319.992 67.023.314
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 133.745.208 67.276.807 131.304.462
Finansal Yatırımlar
5 336.472 1.029.648 1.585.108
Ticari Alacaklar
6 7.574.393 7.966.036 6.551.758
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 5.628.874 6.752.687 6.369.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.945.519 1.213.349 182.494
Diğer Alacaklar
7 385.645 175.888 37.023
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 357.676 151.823 17.470
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 27.969 24.065 19.553
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 577.724 358.509
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 247.416 145.305
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 330.308 213.204
ARA TOPLAM
142.041.718 77.026.103 139.836.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.041.718 77.026.103 139.836.860
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742 7.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.742 4.742 7.103
Maddi Duran Varlıklar
8 3.773.854 4.049.662 1.138.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 95.057 24.170 150.184
Peşin Ödenmiş Giderler
10 649.788 0 87.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 649.788 87.063
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 565.870 278.089 489.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.089.311 4.356.663 1.871.933
TOPLAM VARLIKLAR
147.131.029 81.382.766 141.708.793
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 723.244 627.029 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
723.244 627.029 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
723.244 627.029 0
Ticari Borçlar
6 786.412 917.977 1.147.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 201.182 280.558 803.827
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 585.230 637.419 343.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 705.999 555.509 658.611
Diğer Borçlar
7 495.550 450.859 375.165
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 9.477 9.367 912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 486.073 441.492 374.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.612.100 3.580.825 2.605.731
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.273.934 704.661 1.764.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 722.161 415.749 616.606
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 551.773 288.912 1.147.705
ARA TOPLAM
6.597.239 6.836.860 6.551.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.597.239 6.836.860 6.551.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.125.884 2.387.441 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 2.125.884 2.387.441 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 2.125.884 2.387.441 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 532.148 393.348 1.154.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 532.148 393.348 1.154.916
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 104.072.301
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0 104.072.301
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.658.032 2.780.789 105.227.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.255.271 9.617.649 111.778.524
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.875.758 71.765.117 29.930.269
Ödenmiş Sermaye
14 12.500.000 12.500.000 12.500.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
14 -30.723.063 -30.723.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 84.682 121.330 147.580
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
14 84.682 121.330 147.580
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.168.674 4.168.674 3.125.874
Yasal Yedekler
14 4.168.674 4.168.674 3.125.874
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 54.975.113 43.837.078 24.071.244
Net Dönem Karı veya Zararı
66.147.289 41.861.098 20.808.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.875.758 71.765.117 29.930.269
TOPLAM KAYNAKLAR
147.131.029 81.382.766 141.708.793
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 100.472.946 66.028.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
100.472.946 66.028.485
BRÜT KAR (ZARAR)
100.472.946 66.028.485
Genel Yönetim Giderleri
18 -30.556.502 -22.604.340
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.425.997 848.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -342.437 -812.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.000.004 43.460.218
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.000.004 43.460.218
Finansman Gelirleri
17 11.638.325 10.516.608
Finansman Giderleri
17 -74.495 -550.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21 82.563.834 53.425.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.416.545 -11.564.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -16.695.164 -11.593.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 278.619 28.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.147.289 41.861.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.147.289 41.861.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
66.147.289 41.861.098
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.648 -26.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -45.810 -32.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.162 6.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.162 6.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.648 -26.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.110.641 41.834.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
66.110.641 41.834.848
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913067
BIST