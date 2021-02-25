***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 60.653.332 60.653.332Hatalara İlişkin Düzeltmeler2.1.7 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 147.580 3.125.874 24.071.244 20.808.634 29.930.629 29.930.629Transferler1.042.800 19.765.834 -20.808.634 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.250 41.861.098 41.834.848 41.834.848Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Transferler2.1.7.1 30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-36.648 66.147.289 66.110.641 66.110.641Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.532.800 42.819.959Dönem Karı (Zararı)66.147.289 41.861.098Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.580.174 1.663.528Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 366.548 1.139.933Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler705.218 -1.844.024Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler442.357 -985.231Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler262.861 -858.793Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17 -10.908.137 -9.197.119Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.982.632 -9.748.109Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler74.495 550.990Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 16.416.545 11.564.738İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler710.020 -1.004.689Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)693.176 555.460Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler391.643 -1.414.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.123.813 -383.423İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-732.170 -1.030.855Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-209.757 -136.504İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-205.853 -134.353İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.904 -2.151Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-72.064 -132.152Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-131.565 -229.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-79.376 -523.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-52.189 293.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)150.490 -103.102Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.691 75.694İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)110 8.455İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44.581 67.239İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-156.594 379.705Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.437.483 42.519.937Alınan Faiz9.802.161 9.678.055Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -42.955 -10.007Vergi İadeleri (Ödemeleri)-17.663.889 -9.368.026YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-161.627 -34.648.596Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 184.276 504.017Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri184.276 504.017Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-345.903 -4.429.550Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -252.035 -4.429.550Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -93.868Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -30.723.063FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.495 -550.990Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -74.495 -550.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.296.678 7.620.373NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)65.296.678 7.620.373DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 67.023.314 59.402.941DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 132.319.992 67.023.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 133.745.208 67.276.807 131.304.462Finansal Yatırımlar5 336.472 1.029.648 1.585.108Ticari Alacaklar6 7.574.393 7.966.036 6.551.758İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 5.628.874 6.752.687 6.369.264İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.945.519 1.213.349 182.494Diğer Alacaklar7 385.645 175.888 37.023İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 357.676 151.823 17.470İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 27.969 24.065 19.553Peşin Ödenmiş Giderler10 0 577.724 358.509İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 247.416 145.305İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 330.308 213.204ARA TOPLAM142.041.718 77.026.103 139.836.860TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.041.718 77.026.103 139.836.860DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 4.742 4.742 7.103İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.742 4.742 7.103Maddi Duran Varlıklar8 3.773.854 4.049.662 1.138.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 95.057 24.170 150.184Peşin Ödenmiş Giderler10 649.788 0 87.063İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 649.788 87.063Ertelenmiş Vergi Varlığı21 565.870 278.089 489.534TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.089.311 4.356.663 1.871.933TOPLAM VARLIKLAR147.131.029 81.382.766 141.708.793KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 723.244 627.029 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar723.244 627.029 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar723.244 627.029 0Ticari Borçlar6 786.412 917.977 1.147.489İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 201.182 280.558 803.827İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 585.230 637.419 343.662Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 705.999 555.509 658.611Diğer Borçlar7 495.550 450.859 375.165İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 9.477 9.367 912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 486.073 441.492 374.253Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 2.612.100 3.580.825 2.605.731Kısa Vadeli Karşılıklar1.273.934 704.661 1.764.311Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 722.161 415.749 616.606Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 551.773 288.912 1.147.705ARA TOPLAM6.597.239 6.836.860 6.551.307TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.597.239 6.836.860 6.551.307UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 2.125.884 2.387.441 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13 2.125.884 2.387.441 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar13 2.125.884 2.387.441 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 532.148 393.348 1.154.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 532.148 393.348 1.154.916Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0 104.072.301İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0 104.072.301İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.658.032 2.780.789 105.227.217TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.255.271 9.617.649 111.778.524ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.875.758 71.765.117 29.930.269Ödenmiş Sermaye14 12.500.000 12.500.000 12.500.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi14 -30.723.063 -30.723.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)14 84.682 121.330 147.580Diğer Kazançlar (Kayıplar)14 84.682 121.330 147.580Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 4.168.674 4.168.674 3.125.874Yasal Yedekler14 4.168.674 4.168.674 3.125.874Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 54.975.113 43.837.078 24.071.244Net Dönem Karı veya Zararı66.147.289 41.861.098 20.808.634TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.875.758 71.765.117 29.930.269TOPLAM KAYNAKLAR147.131.029 81.382.766 141.708.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 100.472.946 66.028.485TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)100.472.946 66.028.485BRÜT KAR (ZARAR)100.472.946 66.028.485Genel Yönetim Giderleri18 -30.556.502 -22.604.340Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 1.425.997 848.425Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -342.437 -812.352ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.000.004 43.460.218FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)71.000.004 43.460.218Finansman Gelirleri17 11.638.325 10.516.608Finansman Giderleri17 -74.495 -550.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)21 82.563.834 53.425.836Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-16.416.545 -11.564.738Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -16.695.164 -11.593.515Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 278.619 28.777SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)66.147.289 41.861.098DÖNEM KARI (ZARARI)66.147.289 41.861.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları66.147.289 41.861.098Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-36.648 -26.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -45.810 -32.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler9.162 6.563Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9.162 6.563Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.648 -26.250TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)66.110.641 41.834.848Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları66.110.641 41.834.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913067BIST