***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
06.05.2021 18:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.585.236 17.728.052
Dönem Karı (Zararı)
14.471.402 14.913.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-237.999 3.105.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.422.283 254.579
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
294.740 305.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
294.740 305.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.917.396 -1.797.076
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -6.061.392 -1.922.771
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 143.996 125.695
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 3.962.374 4.342.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.128 1.760.104
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.784 893.506
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
322.759 950.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
233.517 564.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
89.242 385.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
275.170 -8.662
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
263.514 -14.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.656 6.140
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
114.664 67.085
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-637.828 -407.282
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-201.182 -75.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-436.646 -331.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
132.313 -5.438
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
525.553 125.011
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.477
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
535.030 125.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-738.975 145.763
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.220.275 19.779.142
Alınan Faiz
6.306.205 1.799.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -13.834 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.927.410 -3.850.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.383.991 -158.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.383.991 -158.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.164.961 -252.035
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -219.030 93.868
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.996 -125.695
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -143.996 -125.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.057.249 17.444.190
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.057.249 17.444.190
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 132.319.992 67.023.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 148.377.241 84.467.504
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
13.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
41.861.098 -41.861.098
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.890 14.913.271 14.870.381 14.870.381
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 -30.723.063 78.440 4.168.674 85.698.176 14.913.271 86.635.498 86.635.498
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
66.147.289 -66.147.289 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-58.273 14.471.402 14.413.129 14.413.129
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 26.409 4.168.674 121.122.402 14.471.402 152.288.887 152.288.887
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 149.554.258 133.745.208
Finansal Yatırımlar
4 343.256 336.472
Ticari Alacaklar
7.251.634 7.574.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 5.395.357 5.628.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.856.277 1.945.519
Diğer Alacaklar
110.523 385.645
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 94.162 357.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.361 27.969
Peşin Ödenmiş Giderler
535.124 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 535.124 0
ARA TOPLAM
157.794.795 142.041.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.794.795 142.041.718
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.694 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.694 4.742
Maddi Duran Varlıklar
7 3.529.525 3.773.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 301.094 95.057
Peşin Ödenmiş Giderler
0 649.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 649.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 660.119 565.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.495.432 5.089.311
TOPLAM VARLIKLAR
162.290.227 147.131.029
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.105.400 723.244
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.105.400 723.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 2.105.400 723.244
Tic