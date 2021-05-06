***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.585.236 17.728.052Dönem Karı (Zararı)14.471.402 14.913.271Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-237.999 3.105.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.422.283 254.579Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler294.740 305.342Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler294.740 305.342Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.917.396 -1.797.076Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -6.061.392 -1.922.771Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 143.996 125.695Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 3.962.374 4.342.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-13.128 1.760.104Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-6.784 893.506Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler322.759 950.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)233.517 564.350İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)89.242 385.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler275.170 -8.662İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)263.514 -14.802İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11.656 6.140Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)114.664 67.085Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-637.828 -407.282İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-201.182 -75.530İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-436.646 -331.752Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)132.313 -5.438Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler525.553 125.011İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-9.477İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)535.030 125.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-738.975 145.763Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları14.220.275 19.779.142Alınan Faiz6.306.205 1.799.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -13.834 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.927.410 -3.850.780YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.383.991 -158.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.383.991 -158.167Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.164.961 -252.035Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -219.030 93.868FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-143.996 -125.695Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -143.996 -125.695YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.057.249 17.444.190NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.057.249 17.444.190DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 132.319.992 67.023.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 148.377.241 84.467.504Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180Hatalara İlişkin Düzeltmeler13.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Transferler41.861.098 -41.861.098Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-42.890 14.913.271 14.870.381 14.870.381Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 78.440 4.168.674 85.698.176 14.913.271 86.635.498 86.635.498Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758Transferler66.147.289 -66.147.289 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-58.273 14.471.402 14.413.129 14.413.129Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 26.409 4.168.674 121.122.402 14.471.402 152.288.887 152.288.887Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 149.554.258 133.745.208Finansal Yatırımlar4 343.256 336.472Ticari Alacaklar7.251.634 7.574.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 5.395.357 5.628.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.856.277 1.945.519Diğer Alacaklar110.523 385.645İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 94.162 357.676İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.361 27.969Peşin Ödenmiş Giderler535.124 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 535.124 0ARA TOPLAM157.794.795 142.041.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR157.794.795 142.041.718DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.694 4.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.694 4.742Maddi Duran Varlıklar7 3.529.525 3.773.854Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 301.094 95.057Peşin Ödenmiş Giderler0 649.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 0 649.788Ertelenmiş Vergi Varlığı20 660.119 565.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.495.432 5.089.311TOPLAM VARLIKLAR162.290.227 147.131.029KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.105.400 723.244İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.105.400 723.244Kiralama İşlemlerinden Borçlar12 2.105.400 723.244Tic