***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180Hatalara İlişkin Düzeltmeler13.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Transferler41.861.098 -41.861.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.612 30.988.867 30.999.479 30.999.479Dönem Karı (Zararı)30.988.867 30.988.867 30.988.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.612 10.612 10.612Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiDönem Sonu Bakiyeler12.500.000 -30.723.063 131.942 4.168.674 85.698.176 30.988.867 102.764.596 102.764.596Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 -530.160İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)177.433 -86.157İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-217.706 -444.003Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-25.471 241.650Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler620.468 55.774İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)620.468 55.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-114.485 74.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.542.485 35.944.072Alınan Faiz11.890.315 3.805.244Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -133.034 -123.274Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.588.650 -8.294.063YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-219.030 -55.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-219.030 -55.338Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -55.338Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -219.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.388.073 -261.718Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -388.073 -261.718Ödenen Temettüler-10.000.000 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.104.013 31.014.923NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.104.013 31.014.923DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 132.656.464 67.023.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 156.760.477 98.038.237Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 159.127.443 134.081.680Ticari Alacaklar8.030.737 7.574.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 6.069.521 5.628.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.961.216 1.945.519Diğer Alacaklar420.309 385.645İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 370.149 32.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 50.160 352.723Peşin Ödenmiş Giderler9 309.738 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler309.738 0ARA TOPLAM167.888.227 142.041.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR167.888.227 142.041.718DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 4.688 4.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.688 4.742Maddi Duran Varlıklar6 954.965 1.151.690Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.182.588 2.622.164Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 275.091 95.057Peşin Ödenmiş Giderler9 0 649.788Ertelenmiş Vergi Varlığı19 803.964 565.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.221.296 5.089.311TOPLAM VARLIKLAR172.109.523 147.131.029KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 1.025.504 723.244İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 594.855 419.482Kiralama İşlemlerinden Borçlar594.855 419.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar430.649 303.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar430.649 303.762Ticari Borçlar746.139 786.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 378.615 201.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 367.524 585.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 680.528 705.999Diğer Borçlar5 454.323 495.550İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar454.323 495.550Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 5.010.667 2.612.100Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.542.357 1.016.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.542.357 1.016.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 918.992 257.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler918.992 257.297ARA TOPLAM10.378.510 6.597.239TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.378.510 6.597.239UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12 1.709.139 2.125.884İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18 1.458.620 1.807.001Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.458.620 1.807.001İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar250.519 318.883Kiralama İşlemlerinden Borçlar250.519 318.883Uzun Vadeli Karşılıklar10 800.064 532.148Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar800.064 532.148TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.509.203 2.658.032TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.887.713 9.255.271ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar159.221.810 137.875.758Ödenmiş Sermaye13 12.500.000 12.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-55.980 84.682Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-55.980 84.682Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -55.980 84.682Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 5.106.174 4.168.674Yasal Yedekler5.106.174 4.168.674Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13 110.184.902 54.975.113Net Dönem Karı veya Zararı31.486.714 66.147.289TOPLAM ÖZKAYNAKLAR159.221.810 137.875.758TOPLAM KAYNAKLAR172.109.523 147.131.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 45.558.485 50.634.434 23.874.739 26.385.093TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.558.485 50.634.434 23.874.739 26.385.093BRÜT KAR (ZARAR)45.558.485 50.634.434 23.874.739 26.385.093Genel Yönetim Giderleri17 -16.973.528 -15.288.498 -7.284.106 -8.200.100Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 478.780 512.101 117.514 362.388Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -7.024 -12.741 1.311 6.627ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)29.056.713 35.845.296 16.709.458 18.554.008FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.056.713 35.845.296 16.709.458 18.554.008Finansman Gelirleri16 13.602.363 4.260.388 7.371.846 2.169.788Finansman Giderleri16 -388.073 -267.918 -244.077 -142.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.271.003 39.837.766 23.837.227 20.581.573Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri19 -10.784.289 -8.848.899 -6.821.915 -4.505.977Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -10.987.217 -9.055.189 -6.945.162 -4.632.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 202.928 206.290 123.247 126.732SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31.486.714 30.988.867 17.015.312 16.075.596DÖNEM KARI (ZARARI)31.486.714 30.988.867 17.015.312 16.075.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.486.714 30.988.867 17.015.312 16.075.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,02520000 0,02480000 0,01360000 0,01290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-140.662 10.612 -82.389 53.503Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -175.828 13.265 -102.987 66.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35.166 -2.653 20.598 -13.376Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi13 35.166 -2.653 20.598 -13.376Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-140.662 10.612 -82.389 53.503TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.346.052 30.999.479 16.932.923 16.129.099Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.346.052 30.999.479 16.932.923 16.129.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957987BIST