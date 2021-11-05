***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180Hatalara İlişkin Düzeltmeler13.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117Transferler30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.286 48.072.426 48.053.140 48.053.140Dönem Karı (Zararı)48.072.426 48.072.426 48.072.426Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.286 -19.286 -19.286Dönem Sonu Bakiyeler12.500.000 0 102.044 4.168.674 54.975.113 48.072.426 119.818.257 119.818.257Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler13 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758Transferler937.500 65.209.789 -66.147.289Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-152.946 50.232.756 50.079.810 50.079.810Dönem Karı (Zararı)50.232.756 50.232.756 50.232.756Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-152.946 -152.946 -152.946Kar Payları862.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler785.456 1.034.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler673.670 1.004.450Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 111.786 29.858Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.614.763 -6.221.777Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -20.103.132 -6.644.068Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 488.369 422.291Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 17.049.017 13.676.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler201.839 -1.156.756Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 -327.663Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-406.144 -172.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-419.520 -139.206İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.376 -33.030Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler72.746 -407.940İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-206.239 -400.722İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)278.985 -7.218Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)3.119 294.212Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler231.501 -195.760İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)177.512 -103.354İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.989 -92.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-33.187 83.151Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler663.497 -2.673İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.069 35İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)664.566 -2.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-329.693 -427.847Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları49.724.247 56.266.963Alınan Faiz18.672.260 6.474.129Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -376.784 -344.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.574.543 -13.079.749YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-321.248 -244.445Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-321.248 -244.445Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-102.218 -244.445Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -219.030 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.488.369 -422.291Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -488.369 -422.291Ödenen Temettüler-10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.635.563 48.649.700NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)41.635.563 48.649.700DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ132.656.464 67.023.314DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ174.292.027 115.673.014Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 177.142.349 134.081.680Ticari Alacaklar7.874.517 7.574.393İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 5.943.817 5.628.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 1.930.700 1.945.519Diğer Alacaklar316.068 385.645İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 239.161 32.922İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 76.907 352.723Peşin Ödenmiş Giderler9 347.241İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler347.241ARA TOPLAM185.680.175 142.041.718TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.680.175 142.041.718DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 1.573 4.742İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.573 4.742Maddi Duran Varlıklar6 864.568 1.151.690Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.006.848 2.622.164Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 248.801 95.057Peşin Ödenmiş Giderler9 299.428 649.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler299.428 649.788Ertelenmiş Vergi Varlığı19 726.858 565.870TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.148.076 5.089.311TOPLAM VARLIKLAR189.828.251 147.131.029KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 1.050.219 723.244İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 568.945 419.482Kiralama İşlemlerinden Borçlar568.945 419.482İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar481.274 303.762Kiralama İşlemlerinden Borçlar481.274 303.762Ticari Borçlar1.017.834 786.412İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 380.058 201.182İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 637.776 585.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5 672.812 705.999Diğer Borçlar5 456.758 495.550İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.408 9.477İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar448.350 486.073Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 4.209.325 2.612.100Kısa Vadeli Karşılıklar10 1.190.865 1.016.637Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.190.865 1.016.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 959.578 257.297İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler959.578 257.297ARA TOPLAM9.557.391 6.597.239TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.557.391 6.597.239UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar12