***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2021 12:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.500.000 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 102.488.180 102.488.180
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
13.1 -30.723.063 -30.723.063 -30.723.063
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.500.000 -30.723.063 121.330 4.168.674 43.837.078 41.861.098 71.765.117 71.765.117
Transferler
30.723.063 11.138.035 -41.861.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.286 48.072.426 48.053.140 48.053.140
Dönem Karı (Zararı)
48.072.426 48.072.426 48.072.426
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.286 -19.286 -19.286
Dönem Sonu Bakiyeler
12.500.000 0 102.044 4.168.674 54.975.113 48.072.426 119.818.257 119.818.257
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
13 12.500.000 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
937.500 65.209.789 -66.147.289
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.946 50.232.756 50.079.810 50.079.810
Dönem Karı (Zararı)
50.232.756 50.232.756 50.232.756
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-152.946 -152.946 -152.946
Kar Payları
862.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
785.456 1.034.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
673.670 1.004.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 111.786 29.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.614.763 -6.221.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -20.103.132 -6.644.068
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 488.369 422.291
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 17.049.017 13.676.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
201.839 -1.156.756
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -327.663
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-406.144 -172.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-419.520 -139.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.376 -33.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.746 -407.940
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-206.239 -400.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
278.985 -7.218
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.119 294.212
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
231.501 -195.760
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
177.512 -103.354
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.989 -92.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.187 83.151
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
663.497 -2.673
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.069 35
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
664.566 -2.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.693 -427.847
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.724.247 56.266.963
Alınan Faiz
18.672.260 6.474.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -376.784 -344.907
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.574.543 -13.079.749
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-321.248 -244.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-321.248 -244.445
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-102.218 -244.445
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -219.030 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.488.369 -422.291
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -488.369 -422.291
Ödenen Temettüler
-10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.635.563 48.649.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.635.563 48.649.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
132.656.464 67.023.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.292.027 115.673.014
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 177.142.349 134.081.680
Ticari Alacaklar
7.874.517 7.574.393
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 5.943.817 5.628.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.930.700 1.945.519
Diğer Alacaklar
316.068 385.645
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 239.161 32.922
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 76.907 352.723
Peşin Ödenmiş Giderler
9 347.241
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
347.241
ARA TOPLAM
185.680.175 142.041.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.680.175 142.041.718
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 1.573 4.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.573 4.742
Maddi Duran Varlıklar
6 864.568 1.151.690
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 2.006.848 2.622.164
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 248.801 95.057
Peşin Ödenmiş Giderler
9 299.428 649.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
299.428 649.788
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 726.858 565.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.148.076 5.089.311
TOPLAM VARLIKLAR
189.828.251 147.131.029
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 1.050.219 723.244
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 568.945 419.482
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
568.945 419.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
481.274 303.762
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
481.274 303.762
Ticari Borçlar
1.017.834 786.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 380.058 201.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 637.776 585.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5 672.812 705.999
Diğer Borçlar
5 456.758 495.550
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.408 9.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
448.350 486.073
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 4.209.325 2.612.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.190.865 1.016.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.190.865 1.016.637
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 959.578 257.297
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
959.578 257.297
ARA TOPLAM
9.557.391 6.597.239
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.557.391 6.597.239
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
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