***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 19:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 84.682 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758
Transferler
937.500 65.209.789 -66.147.289 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.662 -140.662 31.486.714 31.346.052 31.346.052
Dönem Karı (Zararı)
31.486.714 31.486.714 31.486.714
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-140.662 -140.662 -140.662 -140.662
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 12.500.000 -55.980 -55.980 5.106.174 110.184.802 31.486.714 159.221.810 159.221.810
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14 12.500.000 -2.425 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212
Transferler
2.562.500 73.575.061 -76.137.561
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.898 50.562.570 50.279.672 50.279.672
Dönem Karı (Zararı)
50.562.570 50.562.570 50.562.570
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-282.898 -282.898
Sermaye Arttırımı
37.500.000 -37.500.000
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
14 50.000.000 -285.323 7.668.674 126.259.963 50.562.570 234.205.884 234.205.884
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.098.814 34.711.116
Dönem Karı (Zararı)
50.562.570 31.486.714
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.981.925 -317.429
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 768.676 675.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
986.698 670.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
986.698 750.842
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -79.880
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.831.998 -12.447.977
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -11.698.566 -12.836.050
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -133.432 388.073
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -2.905.301 10.784.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.616.647 373.200
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-103.208.882 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
779.787 -372.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.938 -356.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
844.725 -15.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-259.230 -34.610
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -337.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-259.230 302.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-219.229 340.050
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
505.002 -40.273
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
163.087 177.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
341.915 -217.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
233.967 -25.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.509 620.468
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.509 620.468
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
425.429 -114.485
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.036.002 31.542.485
Alınan Faiz
11.091.149 11.890.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -153.961 -133.034
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -8.588.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.958.499 -219.030
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.958.499 -219.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.958.499 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -219.030
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.486.914 -10.388.073
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -486.914 -388.073
Ödenen Temettüler
-20.000.000 -10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.544.227 24.104.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.544.227 24.104.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 188.884.977 132.656.464
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 113.340.750 156.760.477
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 114.841.586 189.778.396
Finansal Yatırımlar
4 112.916.950 9.708.068
Ticari Alacaklar
5 10.182.194 10.961.981
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 7.182.727 8.027.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.999.467 2.934.529
Diğer Alacaklar
447.101 187.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 350.310 153.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 96.791 34.770
Peşin Ödenmiş Giderler
10 949.904 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
949.904 0
ARA TOPLAM
239.337.735 210.636.316
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.337.735 210.636.316
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
6 1.573 1.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.573 1.573
Maddi Duran Varlıklar
7 4.786.739 3.045.846
Diğer Maddi Duran Varlıklar
7 4.786.739 3.045.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 1.217.115 1.729.188
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 183.515 222.512
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 730.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 730.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 839.153 725.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.028.095 6.455.573
TOPLAM VARLIKLAR
246.365.830 217.091.889
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 622.293 886.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 497.788 544.162
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
497.788 544.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.505 342.062
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124.505 342.062
Ticari Borçlar
1.316.189 811.187
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 548.463 385.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 767.726 425.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 946.107 712.140
Diğer Borçlar
6 745.593 619.084
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.408 8.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
737.185 610.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 3.515.364 6.378.016
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.197.238 1.482.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.197.238 1.482.013
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 615.038 189.609
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
615.038 189.609
ARA TOPLAM
9.957.822 11.078.273
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.957.822 11.078.273
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 948.974 1.305.389
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19 887.378 1.190.031
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
887.378 1.190.031
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.596 115.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
61.596 115.358
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.253.150 782.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.253.150 782.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.202.124 2.087.404
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.159.946 13.165.677
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
234.205.884 203.926.212
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 12.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-285.323 -2.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-285.323 -2.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -285.323 -2.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.668.674 5.106.174
Yasal Yedekler
7.668.674 5.106.174
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 126.259.963 110.184.902
Net Dönem Karı veya Zararı
50.562.570 76.137.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
234.205.884 203.926.212
TOPLAM KAYNAKLAR
246.365.830 217.091.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 73.590.072 45.558.485 37.951.245 23.874.739
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.590.072 45.558.485 37.951.245 23.874.739
BRÜT KAR (ZARAR)
73.590.072 45.558.485 37.951.245 23.874.739
Genel Yönetim Giderleri
18 -22.658.785 -16.973.528 -10.773.131 -7.284.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 28.522.656 478.780 13.155.209 117.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -29.990.484 -7.024 -27.033.910 1.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.463.459 29.056.713 13.299.413 16.709.458
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.463.459 29.056.713 13.299.413 16.709.458
Finansman Gelirleri
17 12.523.046 13.602.363 5.818.143 7.371.846
Finansman Giderleri
17 -133.432 -388.073 -55.620 -244.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
61.853.073 42.271.003 19.061.936 23.837.227
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.290.503 -10.784.289 -3.412.417 -6.821.915
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -11.333.152 -10.987.217 -3.552.272 -6.945.162
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 42.649 202.928 139.855 123.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.562.570 31.486.714 15.649.519 17.015.312
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.562.570 31.486.714 15.649.519 17.015.312
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.562.570 31.486.714 15.649.519 17.015.312
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 1,01130000 0,02520000 0,31300000 0,01360000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-282.898 -140.662 70.512 -82.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -353.623 -175.828 88.140 -102.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.725 35.166 -17.628 20.598
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
14 70.725 35.166 -17.628 20.598
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-282.898 -140.662 70.512 -82.389
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.279.672 31.346.052 15.720.031 16.932.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
50.279.672 31.346.052 15.720.031 16.932.923
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054804
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