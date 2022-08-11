***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 84.682 84.682 4.168.674 54.975.113 66.147.289 137.875.758 137.875.758Transferler937.500 65.209.789 -66.147.289 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-140.662 -140.662 31.486.714 31.346.052 31.346.052Dönem Karı (Zararı)31.486.714 31.486.714 31.486.714Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-140.662 -140.662 -140.662 -140.662Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 12.500.000 -55.980 -55.980 5.106.174 110.184.802 31.486.714 159.221.810 159.221.810Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14 12.500.000 -2.425 -2.425 5.106.174 110.184.902 76.137.561 203.926.212 203.926.212Transferler2.562.500 73.575.061 -76.137.561Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-282.898 50.562.570 50.279.672 50.279.672Dönem Karı (Zararı)50.562.570 50.562.570 50.562.570Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-282.898 -282.898Sermaye Arttırımı37.500.000 -37.500.000Kar Payları-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000Dönem Sonu Bakiyeler14 50.000.000 -285.323 7.668.674 126.259.963 50.562.570 234.205.884 234.205.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.098.814 34.711.116Dönem Karı (Zararı)50.562.570 31.486.714Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-12.981.925 -317.429Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 768.676 675.297Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler986.698 670.962Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler986.698 750.842Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -79.880Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.831.998 -12.447.977Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -11.698.566 -12.836.050Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -133.432 388.073Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -2.905.301 10.784.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.616.647 373.200Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-103.208.882 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler779.787 -372.479İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-64.938 -356.782İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)844.725 -15.697Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-259.230 -34.610İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -337.227İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-259.230 302.617Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-219.229 340.050Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler505.002 -40.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)163.087 177.433İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)341.915 -217.706Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)233.967 -25.471Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.509 620.468İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)126.509 620.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler425.429 -114.485Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-64.036.002 31.542.485Alınan Faiz11.091.149 11.890.315Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler11 -153.961 -133.034Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -8.588.650YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.958.499 -219.030Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.958.499 -219.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.958.499 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 0 -219.030FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.486.914 -10.388.073Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -486.914 -388.073Ödenen Temettüler-20.000.000 -10.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.544.227 24.104.013NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.544.227 24.104.013DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 188.884.977 132.656.464DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 113.340.750 156.760.477Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 114.841.586 189.778.396Finansal Yatırımlar4 112.916.950 9.708.068Ticari Alacaklar5 10.182.194 10.961.981İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 7.182.727 8.027.452İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 2.999.467 2.934.529Diğer Alacaklar447.101 187.871İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 350.310 153.101İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 96.791 34.770Peşin Ödenmiş Giderler10 949.904 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler949.904 0ARA TOPLAM239.337.735 210.636.316TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR239.337.735 210.636.316DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar6 1.573 1.573İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.573 1.573Maddi Duran Varlıklar7 4.786.739 3.045.846Diğer Maddi Duran Varlıklar7 4.786.739 3.045.846Kullanım Hakkı Varlıkları8 1.217.115 1.729.188Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 183.515 222.512Peşin Ödenmiş Giderler10 0 730.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 730.674Ertelenmiş Vergi Varlığı20 839.153 725.780TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.028.095 6.455.573TOPLAM VARLIKLAR246.365.830 217.091.889KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 622.293 886.224İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19 497.788 544.162Kiralama İşlemlerinden Borçlar497.788 544.162İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar124.505 342.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar124.505 342.062Ticari Borçlar1.316.189 811.187İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 548.463 385.376İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 767.726 425.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6 946.107 712.140Diğer Borçlar6 745.593 619.084İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.408 8.408İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar737.185 610.676Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 3.515.364 6.378.016Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.197.238 1.482.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.197.238 1.482.013Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 615.038 189.609İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler615.038 189.609ARA TOPLAM9.957.822 11.078.273TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.957.822 11.078.273UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 948.974 1.305.389İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19 887.378 1.190.031Kiralama İşlemlerinden Borçlar887.378 1.190.031İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar61.596 115.358Kiralama İşlemlerinden Borçlar61.596 115.358Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.253.150 782.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.253.150 782.015TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.202.124 2.087.404TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.159.946 13.165.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar234.205.884 203.926.212Ödenmiş Sermaye14 50.000.000 12.500.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-285.323 -2.425Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-285.323 -2.425Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -285.323 -2.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 7.668.674 5.106.174Yasal Yedekler7.668.674 5.106.174Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 126.259.963 110.184.902Net Dönem Karı veya Zararı50.562.570 76.137.561TOPLAM ÖZKAYNAKLAR234.205.884 203.926.212TOPLAM KAYNAKLAR246.365.830 217.091.889Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 73.590.072 45.558.485 37.951.245 23.874.739TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.590.072 45.558.485 37.951.245 23.874.739BRÜT KAR (ZARAR)73.590.072 45.558.485 37.951.245 23.874.739Genel Yönetim Giderleri18 -22.658.785 -16.973.528 -10.773.131 -7.284.106Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 28.522.656 478.780 13.155.209 117.514Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -29.990.484 -7.024 -27.033.910 1.311ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.463.459 29.056.713 13.299.413 16.709.458FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.463.459 29.056.713 13.299.413 16.709.458Finansman Gelirleri17 12.523.046 13.602.363 5.818.143 7.371.846Finansman Giderleri17 -133.432 -388.073 -55.620 -244.077SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)61.853.073 42.271.003 19.061.936 23.837.227Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri20 -11.290.503 -10.784.289 -3.412.417 -6.821.915Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -11.333.152 -10.987.217 -3.552.272 -6.945.162Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 42.649 202.928 139.855 123.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.562.570 31.486.714 15.649.519 17.015.312DÖNEM KARI (ZARARI)50.562.570 31.486.714 15.649.519 17.015.312Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.562.570 31.486.714 15.649.519 17.015.312Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 1,01130000 0,02520000 0,31300000 0,01360000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-282.898 -140.662 70.512 -82.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 -353.623 -175.828 88.140 -102.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler70.725 35.166 -17.628 20.598Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi14 70.725 35.166 -17.628 20.598Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-282.898 -140.662 70.512 -82.389TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)50.279.672 31.346.052 15.720.031 16.932.923Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları50.279.672 31.346.052 15.720.031 16.932.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054804BIST