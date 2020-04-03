***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 20:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
246.811,34 % 0,00519293
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000224
Bağımsız Denetim Ücreti
6.562,8 % 0,00013808
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
287.470,25 % 0,0060484
Fon Yönetim Ücreti
25.085.440,75 % 0,5278
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
64.020,19 % 0,00134699
Gecelik Ters Repo Komisyonu
533.554,23 % 0,01122603
Vadeli Ters Repo Komisyonu
168.270,13 % 0,00354042
Borsa Para Piyasası Komisyonu
426,82 % 0,00000898
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00000564
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.971,79 % 0,00018877
TOPLAM GİDERLER
26.401.902,94 % 0,55549849
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.752.830.754,95 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834771
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7505
En Düşük
6,6075
18:057,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3050
En Düşük
7,1664
18:05351,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 7,58
|Açılış
|: 351,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
352,16
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2427
|8,2840
|% 0,82
|
|Frank
|6,8803
|6,9218
|% 1,70
|
|Riyal
|1,7849
|1,7938
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|7,34
|
|Altın Gr.
|352
|352
|8,57
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,38
|14,42
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|34,69
|34,69
|4,75
|