***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri246.811,34 % 0,00519293Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000224Bağımsız Denetim Ücreti6.562,8 % 0,00013808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri287.470,25 % 0,0060484Fon Yönetim Ücreti25.085.440,75 % 0,5278Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu64.020,19 % 0,00134699Gecelik Ters Repo Komisyonu533.554,23 % 0,01122603Vadeli Ters Repo Komisyonu168.270,13 % 0,00354042Borsa Para Piyasası Komisyonu426,82 % 0,00000898Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00000564Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.971,79 % 0,00018877TOPLAM GİDERLER26.401.902,94 % 0,55549849DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.752.830.754,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834771BIST