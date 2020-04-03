***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri893,8 % 0,00382599Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00045605Bağımsız Denetim Ücreti370,08 % 0,00158416Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.055,87 % 0,00451975Fon Yönetim Ücreti110.758,1 % 0,47410999Hisse Senedi Komisyonu775,53 % 0,00331973Tahvil Bono Komisyonu229,99 % 0,00098449Gecelik Ters Repo Komisyonu1.900,71 % 0,00813616Vadeli Ters Repo Komisyonu735,89 % 0,00315004Borsa Para Piyasası Komisyonu49,78 % 0,00021309Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00114763Türev Araçlar Komisyonu476,62 % 0,00204021Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.837,42 % 0,01214583TOPLAM GİDERLER120.458,43 % 0,51563313DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.361.266,69 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834772BIST