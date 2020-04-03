***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.536,07 % 0,00275692Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00089876Bağımsız Denetim Ücreti534,96 % 0,00096014Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.349,22 % 0,00421635Fon Yönetim Ücreti312.326,79 % 0,56055999Hisse Senedi Komisyonu32.409,98 % 0,058169Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.323,6 % 0,00417037Vadeli Ters Repo Komisyonu920,74 % 0,00165253Borsa Para Piyasası Komisyonu124,26 % 0,00022302Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,00069225Türev Araçlar Komisyonu2.251,23 % 0,00404048Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.738,19 % 0,0408102TOPLAM GİDERLER378.401,5 % 0,67915DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.716.925,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834773BIST