***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.402,31 % 0,00352145Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00040056Bağımsız Denetim Ücreti521,28 % 0,00041698Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.957,18 % 0,0039653Fon Yönetim Ücreti623.420,25 % 0,49867998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.629,83 % 0,00210363Gecelik Ters Repo Komisyonu8.856,26 % 0,00708421Vadeli Ters Repo Komisyonu3.010,2 % 0,00240789Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar385,7 % 0,00030853Türev Araçlar Komisyonu1.314,94 % 0,00105183Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.033,53 % 0,00402637TOPLAM GİDERLER655.032,24 % 0,52396672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ125.014.091,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834774BIST