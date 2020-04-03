***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.028,97 % 0,00424816Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004104Bağımsız Denetim Ücreti592,56 % 0,00022824Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.799,37 % 0,01494481Fon Yönetim Ücreti649.693,24 % 0,25025002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.560,77 % 0,00329745Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu336,75 % 0,00012971Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00010327Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler48.071,28 % 0,01851618TOPLAM GİDERLER757.457,58 % 0,29175888DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ259.617.658,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834775BIST