***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri147,53 % 0,0047434Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00342549Bağımsız Denetim Ücreti342,72 % 0,01101917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri350,59 % 0,01127221Fon Yönetim Ücreti11.321,17 % 0,36399949Hisse Senedi Komisyonu172,29 % 0,00553949Tahvil Bono Komisyonu12,7 % 0,00040833Gecelik Ters Repo Komisyonu288,1 % 0,00926302Vadeli Ters Repo Komisyonu126,31 % 0,00406113Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00861998Türev Araçlar Komisyonu134,67 % 0,00432992Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.569,98 % 0,05047817TOPLAM GİDERLER14.840,7 % 0,4771598DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.110.215,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834776BIST