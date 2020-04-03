***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri133.675,33 % 0,00411429Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000328Bağımsız Denetim Ücreti5.196,96 % 0,00015995Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri76.973,28 % 0,0023691Fon Yönetim Ücreti8.869.912,04 % 0,273Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.189,38 % 0,00003661Gecelik Ters Repo Komisyonu1.030.359,6 % 0,03171262Vadeli Ters Repo Komisyonu305.732,35 % 0,00940989Borsa Para Piyasası Komisyonu22.679,76 % 0,00069804Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00000825Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.904,47 % 0,00018173TOPLAM GİDERLER10.451.997,81 % 0,32169376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.249.052.034,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834777BIST