***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11,24 % 0,00019318Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00183104Bağımsız Denetim Ücreti338,4 % 0,00581589Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122,95 % 0,00211307Fon Yönetim Ücreti2.916,02 % 0,05011601Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2,34 % 0,00004022Gecelik Ters Repo Komisyonu10,16 % 0,00017461Vadeli Ters Repo Komisyonu3,74 % 0,00006428Borsa Para Piyasası Komisyonu8,67 % 0,00014901Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00460769Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.419,09 % 0,02438911TOPLAM GİDERLER5.207,25 % 0,08949411DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.818.539,35 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834778BIST