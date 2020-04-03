***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.586,29 % 0,00491412Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00033005Bağımsız Denetim Ücreti357,12 % 0,00110631Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri648,18 % 0,00200798Fon Yönetim Ücreti5.875,01 % 0,01820003Hisse Senedi Komisyonu14,16 % 0,00004387Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.891 % 0,00585808Vadeli Ters Repo Komisyonu620,18 % 0,00192124Borsa Para Piyasası Komisyonu360,32 % 0,00111623Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00083054Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.419,09 % 0,00439616TOPLAM GİDERLER13.145,99 % 0,0407246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.280.214,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834779BIST