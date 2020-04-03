***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 20:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.031,28 % 0,00619782
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
303,65 % 0,00046684
Bağımsız Denetim Ücreti
380,88 % 0,00058558
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.982,48 % 0,00304793
Fon Yönetim Ücreti
295.947,97 % 0,45499992
Hisse Senedi Komisyonu
24.401,09 % 0,03751502
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
326,9 % 0,00050259
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.450,32 % 0,00222977
TOPLAM GİDERLER
328.824,57 % 0,50554546
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.043.521,87 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834780
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1154
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7505
En Düşük
6,6075
18:057,2852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0753
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3050
En Düşük
7,1664
18:05351,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 7,77
|Açılış
|: 351,18
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
352,16
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2430
|8,2843
|% 0,83
|
|Frank
|6,8793
|6,9208
|% 1,68
|
|Riyal
|1,7851
|1,7940
|% 1,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.621
|6,19
|
|Altın Gr.
|351
|352
|8,17
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
|
|B. Petrol
|34,71
|34,71
|4,77
|