***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.031,28 % 0,00619782Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri303,65 % 0,00046684Bağımsız Denetim Ücreti380,88 % 0,00058558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.982,48 % 0,00304793Fon Yönetim Ücreti295.947,97 % 0,45499992Hisse Senedi Komisyonu24.401,09 % 0,03751502Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,00050259Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.450,32 % 0,00222977TOPLAM GİDERLER328.824,57 % 0,50554546DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.043.521,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834780BIST