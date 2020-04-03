***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.384,51 % 0,00602518Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00026921Bağımsız Denetim Ücreti370,08 % 0,00093512Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri369,78 % 0,00093436Fon Yönetim Ücreti99.038,32 % 0,25024994Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu149,53 % 0,00037783Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9,45 % 0,00002388Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64.495,15 % 0,16296629Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.092,08 % 0,00528627TOPLAM GİDERLER169.015,44 % 0,42706806DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.575.762,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834781BIST