***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.099,14 % 0,00331313Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003495Bağımsız Denetim Ücreti682,56 % 0,00022392Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.344,96 % 0,00733049Fon Yönetim Ücreti1.140.065,34 % 0,37400999Hisse Senedi Komisyonu1.577,8 % 0,00051761Tahvil Bono Komisyonu8.237,53 % 0,00270241Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu62,84 % 0,00002062Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00008795Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.225,95 % 0,00171443TOPLAM GİDERLER1.188.670,76 % 0,38995549DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ304.822.161,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834782BIST