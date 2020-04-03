***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri47.688,37 % 0,0052523Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001173Bağımsız Denetim Ücreti1.777,68 % 0,00019579Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.792,76 % 0,00834765Fon Yönetim Ücreti3.304.948,43 % 0,364Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu28.568,19 % 0,00314644Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.184,69 % 0,00013048Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00002953Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.551,36 % 0,00061142TOPLAM GİDERLER3.465.886,12 % 0,38172534DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ907.952.858,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834783BIST