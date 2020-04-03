***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri39.389,61 % 0,00498367Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001348Bağımsız Denetim Ücreti1.375,2 % 0,00017399Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri50.969,48 % 0,00644878Fon Yönetim Ücreti4.063.704,78 % 0,51415Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.743,29 % 0,00161231Gecelik Ters Repo Komisyonu68.035,72 % 0,00860805Vadeli Ters Repo Komisyonu24.059,19 % 0,00304403Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00003392Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.867,84 % 0,00086894TOPLAM GİDERLER4.267.519,75 % 0,53993718DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ790.373.386,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834784BIST