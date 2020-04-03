***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
03.04.2020 20:17
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
125.490,21 % 0,00481428
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00000409
Bağımsız Denetim Ücreti
3.489,84 % 0,00013388
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
67.271,78 % 0,0025808
Fon Yönetim Ücreti
7.116.084,05 % 0,273
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
6.853,8 % 0,00026294
Gecelik Ters Repo Komisyonu
836.017 % 0,03207279
Vadeli Ters Repo Komisyonu
244.978,72 % 0,00939831
Borsa Para Piyasası Komisyonu
26.833,73 % 0,00102944
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,00001029
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.523,22 % 0,00025026
TOPLAM GİDERLER
8.433.916,99 % 0,32355707
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.606.624.210,04 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834785
BIST
18:0589.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 41,73
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.969
En Düşük
89.043
18:056,7296
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1151
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7505
En Düşük
6,6075
18:057,2877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0778
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3050
En Düşük
7,1664
18:05351,00
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 7,58
|Açılış
|: 351,00
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
352,16
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|236.202
|% 10,00
|
|SILVR
|1,98
|17.792.367
|% 10,00
|
|KLMSN
|13,31
|9.167.297
|% 10,00
|
|YAPRK
|8,17
|7.679.136
|% 9,96
|
|MAALT
|65,15
|5.960.867
|% 9,96
|
|RTALB
|4,16
|3.617.236
|% -9,96
|
|INFO
|6,39
|1.674.950
|% -9,87
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,50
|117.958
|% -9,09
|
|EGCYH
|0,32
|186.899
|% -8,57
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|SASA
|8,42
|670.245.677
|% 9,92
|
|GARAN
|7,54
|552.972.164
|% -0,79
|
|TUPRS
|84,80
|551.831.028
|% 2,60
|
|ASELS
|23,20
|544.020.215
|% 0,26
|
|PETKM
|3,41
|997.117.204
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,00
|303.494.419
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,00
|136.770.653
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,82
|194.593.894
|% -1,62
|
|TSPOR
|2,85
|270.594.354
|% -7,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2416
|8,2829
|% 0,81
|
|Frank
|6,8805
|6,9220
|% 1,70
|
|Riyal
|1,7846
|1,7936
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.620
|6,07
|
|Altın Gr.
|351
|351
|7,77
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,37
|14,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|34,77
|34,77
|4,83
|