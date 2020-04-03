***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri125.490,21 % 0,00481428Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000409Bağımsız Denetim Ücreti3.489,84 % 0,00013388Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri67.271,78 % 0,0025808Fon Yönetim Ücreti7.116.084,05 % 0,273Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.853,8 % 0,00026294Gecelik Ters Repo Komisyonu836.017 % 0,03207279Vadeli Ters Repo Komisyonu244.978,72 % 0,00939831Borsa Para Piyasası Komisyonu26.833,73 % 0,00102944Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00001029Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.523,22 % 0,00025026TOPLAM GİDERLER8.433.916,99 % 0,32355707DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.606.624.210,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834785BIST