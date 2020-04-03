***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri27.769,74 % 0,0048827Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001873Bağımsız Denetim Ücreti971,28 % 0,00017078Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.167,89 % 0,0093484Fon Yönetim Ücreti2.070.205,13 % 0,364Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.947,13 % 0,00262812Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu378 % 0,00006646Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00004714Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.394,66 % 0,00094853TOPLAM GİDERLER2.173.208,47 % 0,38211087DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ568.737.671,67 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834787BIST