***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri203.937,16 % 0,0047395Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000248Bağımsız Denetim Ücreti6.886,08 % 0,00016003Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri91.459,51 % 0,00212552Fon Yönetim Ücreti11.746.982,15 % 0,273Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu17.356,08 % 0,00040336Gecelik Ters Repo Komisyonu1.332.538,5 % 0,03096821Vadeli Ters Repo Komisyonu393.680,91 % 0,00914915Borsa Para Piyasası Komisyonu13.279,98 % 0,00030863Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00000623Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.996,84 % 0,00013937TOPLAM GİDERLER13.812.491,85 % 0,32100247DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.302.923.878,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834788BIST