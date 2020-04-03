***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri24.588,74 % 0,01080477Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.502,78 % 0,00066035Fon Yönetim Ücreti40.530,74 % 0,01781Hisse Senedi Komisyonu259,04 % 0,00011383Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu11.026,75 % 0,00484537Vadeli Ters Repo Komisyonu13.709,4 % 0,00602418Borsa Para Piyasası Komisyonu1.169,8 % 0,00051403Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,00002584Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler0 % 0TOPLAM GİDERLER92.846,05 % 0,04079837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ227.572.948,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834789BIST