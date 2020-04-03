***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri31.788,82 % 0,00479384Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001607Bağımsız Denetim Ücreti1.307,52 % 0,00019718Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.277,88 % 0,00697883Fon Yönetim Ücreti2.793.915,04 % 0,42133Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.254,88 % 0,00109406Gecelik Ters Repo Komisyonu67.284,98 % 0,01014676Vadeli Ters Repo Komisyonu22.366,71 % 0,00337296Borsa Para Piyasası Komisyonu25,76 % 0,00000388Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00004043Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.897,35 % 0,00119094TOPLAM GİDERLER2.978.493,58 % 0,44916495DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ663.117.994,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834786BIST