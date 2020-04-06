***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.754,44 % 0,00541566Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri838,55 % 0,00042227Fon Yönetim Ücreti31.281,78 % 0,0157527Hisse Senedi Komisyonu18,69 % 0,00000941Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu67,52 % 0,000034Vadeli Ters Repo Komisyonu27,6 % 0,0000139Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar426,3 % 0,00021467Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19,88 % 0,00001001TOPLAM GİDERLER43.434,76 % 0,02187262DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ198.580.490,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834949BIST