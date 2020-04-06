GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.04.2020 11:59
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
9.661,2 % 0,00531819
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
769,35 % 0,0004235
Fon Yönetim Ücreti
28.616,89 % 0,0157527
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59,01 % 0,00003248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
24,12 % 0,00001328
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
426,3 % 0,00023466
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29,44 % 0,00001621
TOPLAM GİDERLER
39.586,31 % 0,02179102
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.663.372,07 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834950


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:5391.535
Değişim :  2,21% |  1.982,45
Açılış :  90.989  
Önceki Kapanış :  89.553  
En Yüksek
91.539 En Düşük
90.631
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BTCIM 2,42 10.749.573 % 10,00  
GSRAY 2,20 195.533.724 % 10,00  
IHEVA 2,20 18.800.999 % 10,00  
AYCES 15,08 2.235.430 % 9,99  
MAALT 71,65 10.167.705 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3098 8,3515 % 0,87  
Frank 6,8952 6,9367 % 0,49  
Riyal 1,7950 1,8040 % 0,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.639 1.640 20,91  
Altın Gr. 357 358 7,04  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,58 14,62 0,20  
Gümüş Gr. 3,18 3,19 0,07  
B. Petrol 33,19 33,19 -0,92  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru