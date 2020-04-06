***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2020 11:59
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
9.661,2 % 0,00531819
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
769,35 % 0,0004235
Fon Yönetim Ücreti
28.616,89 % 0,0157527
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
59,01 % 0,00003248
Vadeli Ters Repo Komisyonu
24,12 % 0,00001328
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
426,3 % 0,00023466
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29,44 % 0,00001621
TOPLAM GİDERLER
39.586,31 % 0,02179102
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
181.663.372,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834950
BIST
14:5391.535
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 1.982,45
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.539
En Düşük
90.631
14:536,7736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:537,3211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0342
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:53357,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 6,79
|Açılış
|: 357,37
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|2,42
|10.749.573
|% 10,00
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.800.999
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|MAALT
|71,65
|10.167.705
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,90
|17.727.967
|% -7,67
|
|RALYH
|7,60
|1.060.584
|% -5,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|GARAN
|7,68
|372.315.403
|% 1,86
|
|SASA
|9,15
|369.516.133
|% 8,67
|
|PETKM
|3,47
|349.278.058
|% 1,76
|
|THYAO
|9,13
|285.679.833
|% 2,24
|
|ASELS
|23,70
|217.566.913
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,07
|125.227.015
|% 7,00
|
|PETKM
|3,47
|349.278.058
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.533.724
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,85
|168.611.462
|% 1,65
|
|IHLAS
|0,54
|34.497.769
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3098
|8,3515
|% 0,87
|
|Frank
|6,8952
|6,9367
|% 0,49
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|20,91
|
|Altın Gr.
|357
|358
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,19
|33,19
|-0,92
|