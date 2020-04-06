***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.153,77 % 0,0054059Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri993,46 % 0,00052892Fon Yönetim Ücreti29.587,92 % 0,0157527Hisse Senedi Komisyonu1.510,74 % 0,00080432Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu130,13 % 0,00006928Vadeli Ters Repo Komisyonu59,76 % 0,00003182Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar426,3 % 0,00022696Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler108,77 % 0,00005791TOPLAM GİDERLER42.970,85 % 0,02287782DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ187.827.580,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834951BIST