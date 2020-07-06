***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri543.124,87 % 0,01041324Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000204Bağımsız Denetim Ücreti14.857,45 % 0,00028486Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri564.540,32 % 0,01082383Fon Yönetim Ücreti55.057.100,55 % 1,0556Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu94.724,89 % 0,00181614Gecelik Ters Repo Komisyonu1.032.490,89 % 0,01979576Vadeli Ters Repo Komisyonu360.679,58 % 0,00691525Borsa Para Piyasası Komisyonu803,56 % 0,00001541Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00001451Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.765,76 % 0,00035979TOPLAM GİDERLER57.687.951,21 % 1,10604083DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.215.716.227,7301 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854683BIST