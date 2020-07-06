***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.749,84 % 0,00851083Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00051819Bağımsız Denetim Ücreti837,82 % 0,00407497Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.061,21 % 0,01002526Fon Yönetim Ücreti194.955,62 % 0,9482201Hisse Senedi Komisyonu3.190,93 % 0,01551996Tahvil Bono Komisyonu440,53 % 0,00214264Gecelik Ters Repo Komisyonu6.782,97 % 0,03299083Vadeli Ters Repo Komisyonu3.459,98 % 0,01682856Borsa Para Piyasası Komisyonu49,78 % 0,00024212Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.650,35 % 0,01775448Türev Araçlar Komisyonu5.924,69 % 0,02881635Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.007,16 % 0,02921747TOPLAM GİDERLER229.217,42 % 1,11486176DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.560.165,2181 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854684BIST