***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri4.596,55 % 0,00873651Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00095178Bağımsız Denetim Ücreti1.211,09 % 0,00230188Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.856,41 % 0,00732975Fon Yönetim Ücreti589.856,34 % 1,12111998Hisse Senedi Komisyonu44.518,74 % 0,08461526Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.102,04 % 0,00779661Vadeli Ters Repo Komisyonu1.745,71 % 0,00331801Borsa Para Piyasası Komisyonu124,26 % 0,00023618Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,4 % 0,00166194Türev Araçlar Komisyonu41.955,56 % 0,07974351Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.791,94 % 0,05092253TOPLAM GİDERLER720.133,8 % 1,36873394DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.613.132,284 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854685BIST