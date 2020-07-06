***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.724,69 % 0,00887754Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri500,76 % 0,00045714Bağımsız Denetim Ücreti1.180,12 % 0,00107732Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.973,64 % 0,00727903Fon Yönetim Ücreti1.092.533,9 % 0,99736003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.959,68 % 0,00270185Gecelik Ters Repo Komisyonu13.499,85 % 0,01232384Vadeli Ters Repo Komisyonu5.464,31 % 0,0049883Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar874,4 % 0,00079823Türev Araçlar Komisyonu2.372,99 % 0,00216627Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.021,66 % 0,00823576TOPLAM GİDERLER1.146.106 % 1,0462653DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ109.542.579,4595 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854686BIST