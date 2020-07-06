***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri28.010,63 % 0,01088503Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0000414Bağımsız Denetim Ücreti1.341,49 % 0,00052131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.030,74 % 0,02838Fon Yönetim Ücreti1.287.945,33 % 0,50050002Hisse Senedi Komisyonu1.161,52 % 0,00045137Tahvil Bono Komisyonu9.191,7 % 0,00357193Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.895 % 0,0007364Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0002941Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler80.729,69 % 0,03137184TOPLAM GİDERLER1.484.169,44 % 0,57675339DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ257.331.723,8577 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854687BIST