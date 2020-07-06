***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2020 08:19
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
321,1 % 0,01013972
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00336433
Bağımsız Denetim Ücreti
775,88 % 0,02450081
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
939,76 % 0,02967583
Fon Yönetim Ücreti
23.053,92 % 0,72799874
Hisse Senedi Komisyonu
464,51 % 0,01466834
Tahvil Bono Komisyonu
12,7 % 0,00040104
Gecelik Ters Repo Komisyonu
942,67 % 0,02976772
Vadeli Ters Repo Komisyonu
455,81 % 0,01439361
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0238983
Türev Araçlar Komisyonu
243,03 % 0,00767442
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.707,28 % 0,11706882
TOPLAM GİDERLER
31.780 % 1,00355168
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.166.752,7204 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854688
BIST
18:00115.748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.391
En Düşük
115.312
18:006,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8820
|
6,8662
En Düşük
6,8546
18:007,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7518
En Düşük
7,7068
18:00390,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,15
|Açılış
|: 390,98
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,40
|27.316.134
|% -8,97
|
|KRDMB
|3,41
|70.817.123
|% -6,06
|
|CMENT
|25,00
|13.110.853
|% -5,94
|
|AKMGY
|36,14
|5.171.587
|% -5,39
|
|KRDMA
|4,80
|32.965.760
|% -4,76
|
|THYAO
|11,92
|1.085.659.718
|% -2,77
|
|GARAN
|8,22
|902.511.964
|% -1,67
|
|KARSN
|3,44
|862.787.334
|% 4,24
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|SKBNK
|1,60
|738.753.110
|% 6,67
|
|ALBRK
|1,83
|765.112.912
|% 3,98
|
|EKGYO
|2,04
|752.624.910
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,04
|384.376.322
|% 1,96
|
|ODAS
|2,62
|836.067.440
|% 2,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5455
|8,5884
|% 0,09
|
|Frank
|7,2442
|7,2878
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,06
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.556
|1,90
|
|Tam
|2.611
|2.623
|2,00
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,90
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,98
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,00
|
|B. Petrol
|43,10
|43,10
|0,30
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
-
17:54
KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında