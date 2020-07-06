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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2020 08:19
GÜNCEL HABERLER



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
321,1 % 0,01013972
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
106,54 % 0,00336433
Bağımsız Denetim Ücreti
775,88 % 0,02450081
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
939,76 % 0,02967583
Fon Yönetim Ücreti
23.053,92 % 0,72799874
Hisse Senedi Komisyonu
464,51 % 0,01466834
Tahvil Bono Komisyonu
12,7 % 0,00040104
Gecelik Ters Repo Komisyonu
942,67 % 0,02976772
Vadeli Ters Repo Komisyonu
455,81 % 0,01439361
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
756,8 % 0,0238983
Türev Araçlar Komisyonu
243,03 % 0,00767442
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.707,28 % 0,11706882
TOPLAM GİDERLER
31.780 % 1,00355168
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.166.752,7204 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854688


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 38,84 46.605.348 % 9,97  
ULAS 5,64 9.907.055 % 9,94  
DOBUR 14,60 3.243.972 % 9,94  
MARKA 2,66 61.057.219 % 9,92  
BURCE 10,53 17.366.154 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5455 8,5884 % 0,09  
Frank 7,2442 7,2878 % 0,28  
Riyal 1,8229 1,8321 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -2,06  
Altın Gr. 391 391 -1,15  
Cumhuriyet 2.536 2.556 1,90  
Tam 2.611 2.623 2,00  
Yarım 1.268 1.283 0,90  
Çeyrek 634 642 0,50  
Gümüş.Ons 17,98 18,02 0,00  
Gümüş Gr. 3,97 3,97 0,00  
B. Petrol 43,10 43,10 0,30  
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