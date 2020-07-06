***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri321,1 % 0,01013972Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00336433Bağımsız Denetim Ücreti775,88 % 0,02450081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri939,76 % 0,02967583Fon Yönetim Ücreti23.053,92 % 0,72799874Hisse Senedi Komisyonu464,51 % 0,01466834Tahvil Bono Komisyonu12,7 % 0,00040104Gecelik Ters Repo Komisyonu942,67 % 0,02976772Vadeli Ters Repo Komisyonu455,81 % 0,01439361Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,0238983Türev Araçlar Komisyonu243,03 % 0,00767442Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.707,28 % 0,11706882TOPLAM GİDERLER31.780 % 1,00355168DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.166.752,7204 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854688BIST