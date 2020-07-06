***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri291.869,62 % 0,00944672Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00000345Bağımsız Denetim Ücreti11.765,34 % 0,0003808Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.235,98 % 0,00538043Fon Yönetim Ücreti16.869.438,11 % 0,546Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.059,44 % 0,00009902Gecelik Ters Repo Komisyonu1.854.443,87 % 0,06002134Vadeli Ters Repo Komisyonu601.985,06 % 0,01948398Borsa Para Piyasası Komisyonu167.425,03 % 0,00541892Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar756,8 % 0,00002449Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.788,84 % 0,00041393TOPLAM GİDERLER19.979.874,63 % 0,64667308DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.089.640.688,9293 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854689BIST