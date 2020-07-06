***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.440,05 % 0,01089383Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00047566Bağımsız Denetim Ücreti766,1 % 0,00342033Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri311,33 % 0,00138996Fon Yönetim Ücreti88.399,44 % 0,39466758Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu40,05 % 0,00017881Gecelik Ters Repo Komisyonu361,69 % 0,0016148Vadeli Ters Repo Komisyonu150,49 % 0,00067188Borsa Para Piyasası Komisyonu8,97 % 0,00004005Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar964,7 % 0,00430699Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.348,65 % 0,01495036TOPLAM GİDERLER96.898,01 % 0,43261024DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.398.454,8059 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854690BIST